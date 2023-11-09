迎雙11周年慶 石頭科技推出洗地機Dyad Pro優惠活動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Roborock石頭科技近年來成為台灣家電知名品牌之一，並創下台灣掃地機器人高市占率，旗下掃拖機器人「石頭S8 Pro Ultra」、「石頭Q Revo」及洗地機「Dyad Pro Combo」等熱銷款式更屢創佳績。

石頭科技「狂歡雙11周年慶」正式開跑，即日起至11月13日，除石頭掃地機器人S8 Pro Ultra、Q Revo、Q5 Pro系列、石頭無線乾溼洗地吸塵器Dyad Pro Combo、Dyad Pro系列最低下殺43折起。消費者可於燦坤3C、全國電子、MOMO購物網、PChome 24h購物、蝦皮官方商城等指定通路購買指定明星商品，還有機會抽iPhone 15、Apple Watch 9、Rimowa行李箱、PS5及石頭科技周邊商品，搭配指定通路聯名卡最高再享 6％回饋。

雙11期間，凡購買旗艦機種S8 Pro Ultra享超值優惠，再加碼抽iPhone 15或Remowa登機箱。另外也獨家攜手MOMO，購買高CP值掃地機器人Q Revo以及四合一乾濕洗地吸塵器Dyad Pro Combo ，能直接享有2000元優惠。石頭粉絲專頁：https://www.facebook.com/RoborockTaiwan

雙11期間，凡購買旗艦機種S8 Pro Ultra可享超值優惠，再加碼抽iPhone 15或Remowa登機箱。圖/ 創新聯合整合行銷提供

線上指定通路優惠：

MOMO購物網：購買送石頭品牌多重好禮，登記抽Apple Watch 9 I Phone15，刷富邦momo卡回饋4％無上限，登記最高送MOMO幣1000。購買連結：https://roborocktw.vip/momoD11

PChome：購買刷花旗PChome聯名卡最高回饋6％，登記抽Rimowa行李箱、PS5，登記最高送P幣1000 。購買連結：https://24h.pchome.com.tw/activity/AC06094584

蝦皮購物：限時至11月13日前購買登記抽Apple Watch 9、I Phone15，加碼蝦幣最高回饋10％。購買連結：https://shopee.tw/roborock

信用卡優惠活動：富邦MOMO卡、花旗PChome聯名卡，享最高6％回饋。

粉絲專屬活動【肖戰在台北捷運出現啦】，自11月2日至30日於捷運忠孝復興轉文湖線手扶梯、捷運市政府站3號出口 & 板南線捷運車廂，分享活動貼文並@一位好友，拍照並打卡留言「肖戰老婆/老公站出來，雙11石頭買起來!」就有機會獲得精美好禮，包含石頭周邊摺疊傘11名、石頭周邊頸枕 11名、石頭周邊保溫杯11名。凡購買石頭主機並完成以上步驟，抽出一名看版內與肖戰同款主機商品（隨機）。活動連結: https://roborocktw.vip/FBactivity