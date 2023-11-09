五福10月營收6.64億、年增20倍，創疫後單月新高

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五福旅行社(2745)受惠國慶連假、以及國外員工旅遊、獎勵旅遊出團熱絡，加上郵輪業績挹注，10月營收6.64億元、年增2022％、月增40％，創下上櫃以來同期新高，且為疫後單月新高；累計前10月營收40.56億元、年增2940％。

展望後市，楓葉季後接棒的歐美紐澳聖誕市集、跨年是出遊的熱門節日，隨著復飛的航班及航點增加，民眾的選擇更多，人氣及買氣皆旺。年後的春季賞櫻，五福也已經上架日本行程，希望持續維持市場熱度，提前搶占市場。

五福為拓展市場，進行多項包機計畫，明年起台北有北海道、仙台及松山等地的包機，高雄則續包今年受到青睞的峴港。自明年3月1日起開放赴中國旅遊團，五福提早佈局，已上架多項旅遊熱點行程，台北直飛有詩意的江南水鄉、人間天堂美譽的蘇杭、熱鬧繁華的北京；高雄也有直飛南京黃山的行程，目前詢問度都在持續攀升中，可望為營收帶來新的成長動能。

五福在ITF台北國際旅遊展收單量已回復至2019年的九成，日本線仍為最熱門，占比近4成、東南亞、歐洲線及郵輪也有相當亮眼的表現，加上日本東南亞包機等商品收到大型獎旅團訂單。延續11／10即將舉辦的高雄旅展，估計買氣仍將居高不下。

寒假及春節的稀有團位，配合年底最後一場在高雄巨蛋的大型旅展，五福推出了許多優惠行程，接單趨勢顯示民眾出遊意願較今年初更高，五福推出了「福龍迎春」系列行程，準備迎接寒假及過年的出遊需求，滿足民眾的旅行期望。