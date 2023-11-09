凍齡女神愛紗的保養新寵 全新代言JCspotlight 聚光燈

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日籍藝人千田愛紗，日前現身高雄，為代言的保養品「JCspotlight 聚光燈」站台，並參加聚光燈創辦人蔡格舉辦的bachata舞會，現場匯聚150名品牌代理，透過舞會儀式感學習相互扶持與理解彼此，並過此次獨特的體驗，更深刻地理解並傳遞聚光燈的愛，更展現「女人自信的傳遞者」之精神。

當天也是千田愛紗41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友提前為她驚喜慶生，給她大驚喜。尤其，百人合唱愛紗知名歌曲「結果咧」，現場超HIGH且溫馨，加上客製化蛋糕推出讓她又驚又喜直呼好感動。

聚光燈創辦人蔡格表示，聚光燈旗下涵蓋多種產品，包括面膜、精華液、保濕噴霧和保養油等，這些產品都採用天然且高品質的成分，提供高效保養並解决問題肌的困擾。「JCspotlight 聚光燈」主要目標是要幫助每個人實現健康和充滿聚光燈般的肌膚，並為她們帶來自信。蔡格強調，能夠邀請到千田愛紗這樣真誠、認真、美麗有自信的女性作為代言人，感到非常榮幸，也相信，愛紗的參與會有助於將品牌帶入更多人的視線。

bachata舞會現場匯聚150名品牌代理，大夥一見到愛紗現身，歡呼聲不斷氛圍十分歡樂。千田愛紗感動的說，突如其來的慶生驚喜，讓她更確定自己不僅是遇到一個喜歡的品牌，同時也感受到聚光燈是一個充滿愛的品牌，保養肌膚固然重要，但更重要的是我們如何在生活中彼此關懷、支持，這場活動讓我感受到愛的力量，我希望這種愛能夠延續下去，影響更多人。

代言活動上，愛紗也分享她的肌膚保養秘訣，其中包括均衡飲食、定期運動和使用高質量的保養品。她強調，保養是一個長期的過程，需要持之以恆，而聚光燈的產品正是她肌膚保養的理想選擇，因為它們不僅提供了所需的營養，還讓她的肌膚養找回保水、健康狀態，是她肌膚保養的新寵。

「JCspotlight 聚光燈」要幫助每個人實現健康和充滿聚光燈般的肌膚，並為她們帶來自信。圖/JCspotlight 聚光燈提供

活動現場除了宣布愛紗為代言人消息外，bachata舞會特邀代理們穿上雞尾酒禮服與高跟鞋，隨著優美的旋律，翩翩起舞為生命慶祝，並傳達愛與情感的交流。

目前聚光燈在全台已有2千位代理，去（111）年11月進駐高雄大遠百1樓專櫃，今年再進駐台北南京微風1樓，未來將持續設立專櫃，讓聚光燈商品帶給大家更優質的保養體驗及服務。

JCspotlight 聚光燈官網https://www.jcspotlight.com.tw/。