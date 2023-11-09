走過谷底 國精化第三季「三率」近4季新高

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國精化9日召開董事會通過第三季財報，第三季合併營收9億元，較上季成長4.4％，稅後純益7,945萬元，每股盈餘0.79元，季增97.5％，其中，其中，第三季毛利率16.5％、營業利益率8％、及淨利率8.8％，都是近4季的新高，累計今年前三季稅後純益1.21億元，雖比去年同期衰退62.3％，但國精化已走出今年第一季谷底，今年維持季季高的走勢。

國精化副總經理蔡志翔9日在法說會中指出，UV光固化材料，隨著歐美市場需求持續回溫，及明年預期在美國客戶新的代工訂單挹注下，營收將持續成長。

蔡志翔表示，國精化有關的電子化學材料，截至112年前3季止，累計營收1.9億元，較去年同期成長50％，毛利率38.6％，預期明年在與日本大廠代工的顯示器材料、及5G高頻基板用樹脂部份，將有雙位數的顯著成長，而傳統的不飽和聚酯樹脂及塗料樹脂，在東南亞市場持續萎縮下，將以開發特殊型產品或移轉至大陸江門廠生產因應。

他說，國精化的PSMA（苯乙烯-馬來酸酐共聚樹脂），由於公司選擇朝CCL（銅箔基板）產業開發客戶，目前大多處在中量測試階段，到真正放量，可能還需要一段時間，因目前規劃產能有限，在這幾家目標板廠所提出的需求保證下，國精化對PSMA樹脂的其他應用領域，並未展開大力推廣。

但，國精化仍看好未來相關應用，目前已著手評估新的產能規劃，新設備將可達年產3千噸，預計2026年可建置完成，由於此一特用樹脂為寡占市場，全世界目前僅有荷蘭一家供應商，具有較高的生產技術門檻，中長期來看，國精化會持續投入深耕這個產品應用。

蔡志翔指出，國精化與日本大廠代工部份，顯示器材料是雙方長年合作代工的項目，每年的代工數量逐步成長，明年預計會再有雙位數的成長，國精化與日本大廠各事業部的合作越來越密切，目前有其他的合作項目正在洽談，新項目的營收貢獻應會落在2026年後。

在5G高頻基板用樹脂代工部份，作為取代PTFE、PPE材料等的主要填充樹脂，目前多家客戶已經完成認證並進入試量產階段，明年初，開始有噸級的訂單，新的量產設備預計明年7月可以投入生產，目前評估明年出貨的數量有機會達到百噸，在高速運算的需求倍增的情況下，未來該項目的年增率，可望達到雙位數，因其平均單價相較顯示器材料更高，營收貢獻度並不亞於顯示器材料。

他說，在國精化與美國新創公司ELECTRONINKS INCORPORATED合作進度方面，雙方已經簽訂代工合約，目前正在進行代工配方技轉，預計明年初開始會有初始訂單。

由於這些導電金屬油墨的單價都很高，因此，這些代工都是小批量生產，目前評估明年會有噸級以上的代工訂單，但對國精化的營收貢獻仍須等後續更多 應用開發出來之後才會慢慢顯現。

興建中的國精化安南廠，董事會9日也通過增加建廠預算，總建廠預算從14.90億元，增至17.92億元，蔡志翔表示，國精化安南廠的建廠進度，大約落後一季左右，預計明年底展開試車，該廠完成後，國精化UV光固化材料的總產能將達到50,000噸，新廠不論是設備規劃、製程改進到廢水處理等，都比現有產能要更具有效率，是公司未來營收成長的主要動力。