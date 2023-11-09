《盤後解析》連七紅守半年線 上檔這點位壓力山大

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【時報記者莊丙農台北報導】台股今天雖然小幅開低，但回測半年線位置支撐強勁，指數終場小幅收高，以16745.65點作收，上漲4.82點，漲幅0.03％，成交金額2451.55億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台灣經濟研究院預估明年台灣經濟成長率估測為3.15％，展望2024年台灣經濟，隨著美、中兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，雖然其他主要經濟體如歐洲表現可望回溫，新興市場及開發中經濟體的經濟表現也優於2023年，但仍難以支撐美、中經濟疲軟的局勢，不過仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，有助於台灣對外貿易表現可望漸趨穩定。整體來看，2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐，外需表現回溫，2024全年經濟成長幅度較2023年為高，明年經濟台灣雖可較今年成長，但已開發國家成長趨緩風險仍不可忽略。

日K線連續7天收紅，顯示多方氣勢強，不過，短線已經累積不小漲幅，加上整體量能仍無法回溫，指數高點未突破前一天高點，加上指數從15,975點反彈至本波的高點16,775點，短線已經累積800點的漲幅，且9月15日、10月12日前波高點的位置位在16,800點附近，而半年線也在這附近，以目前量能潮是呈現遞減，日線的技術指標中KD指標的K值以及5日RSI均來到80以上超買區，指標呈現過熱，預期短線反彈至此，後續若無更大追價買盤，股價往上壓力大，短線採逢低承接不追高為原則。