柏文10月營收雙升，創同期新高及單月次高

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疫後重視健康的民眾重回實體健身房運動，帶動健身事業營運重回成長軌道，柏文（8462)10月合併營收3.80億元，創同期歷史新高及單月歷史次高，月增1.68％，年增22.46％；累計1~10月合併營業收入35.31億元，創同期歷史新高，年增18.89％。

展望後市，柏文旗下「健身工廠」全新建置的高雄市光華廠及建國廠，規劃更大的營業面積與更多的健身項目盛大開幕，宜蘭縣羅東廠已於9月14日投入營運；另外，第四季則有台中市梧棲廠於11月4日開幕。截至目前，「健身工廠」於全台灣已建置70家國際級專業健身會館，2024年規劃新增9處營運據點，屆時全台將有近80家「健身工廠」，「新店動能」加上「同店增長」，持續為柏文營收及獲利的成長增添動能。

新冠疫情結束後，無論是美國、歐洲或是台灣健身市場，同樣顯現民眾已重新回歸實體健身房運動。財政部營利事業銷售額統計資料顯示，全國健身中心112年1~8月銷售額達111.5億元，較去年同期98.43億元成長超過13％；柏文營收中佔比最高的「健身及娛樂服務收入」今年以來已連續9個月成長，成長率近29％，旗下「健身工廠」會員人數亦創下連續17個月增長，截至112年10月底，會員人數已較去年同期增加逾12％；國內消費者對於健身需求持續、穩定的成長趨勢已十分明顯，因此帶動柏文營收屢創同期及單月新高。