泰國開放免簽 陸客沒回流？外媒：他們「嚇壞了」

【中時新聞網 吳映璠】中國大陸今年初起鬆綁出境旅遊,泰國也於9月開放中國暫時免簽,不過至今陸客並未大規模回流,今年以來的陸客入境人數也未達一半目標。外媒分析,8月描繪跨國犯罪組織的電影「孤注一擲」上映後讓許多人「嚇壞了」,10月曼谷商場又發生槍擊,讓許多大陸民眾認為泰國並不安全,甚至有人擔心被「摘腎」。

英國廣播公司(BBC)報導,年初大陸鬆綁出境遊後,泰國寄予厚望,預期會有大批陸客回流,幫助受疫情衝擊的觀光業恢復榮景,9月泰國也宣布開放中國遊客暫時免簽,預期今年會有500萬陸客入境,不過截至9月,入境陸客人數還不到250萬人,泰國政府似乎太樂觀。

在曼谷皇宮玉佛寺擔任中文解說員的梁魯安格吉特(Anucha Liangruangreongkit)說:「我們的觀光局說,疫情後旅客人數會很快恢復,但他們在作夢,我是導遊,我知道,如果正常、像過去那樣,這裡都是人,但看一下,這裡有很多人嗎?沒有。」

BBC指出,一部分因素在於疫情後廉航班次短缺,以及中國經濟放緩。

此外,10月曼谷知名商場爆發槍擊,導致中國遊客傷亡,再加上8月描繪跨國詐騙集團犯案情節的大陸電影「孤注一擲」創佳績,柬埔寨、泰國等三不管地帶詐騙事件頻傳,讓許多大陸旅客認為泰國不再安全。

事實上9月外媒就分析,賣座大片「孤注一擲」描繪被綁受害者在某東南亞國家進行網路詐騙的故事後,中國旅客就被「嚇壞了」,許多大陸民眾對前往泰國旅遊感到擔憂,甚至擔心落地後被送到別的地方去。

留學泰國的陸生Abby經常拍TikTok短片分享泰國景點,她說過去網友留言都非常正向,看完影片後多表示想去泰國,但如今網友反而擔心知名餐廳的猛男服務生可能是陷阱,以誘騙遊客摘腎,「人們會問我:你在做摘腎詐騙嗎?你會把人送到泰國或緬甸嗎?」

