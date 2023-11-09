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華碩10月營收回檔 續維穩年成長步伐

華碩預計於13日公布第三季財報、並舉行線上法說會。圖／本報資料照片
華碩預計於13日公布第三季財報、並舉行線上法說會。圖／本報資料照片

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品牌廠華碩（2357）在連兩個月營收站高後，10月動能回檔，集團及品牌合併營收雙雙月減13.8％、降至421.24億及393.49億元，不過仍維穩較去年同期增長走勢，持續朝下半年營運正成長目標前進。

累計其今年前十個月集團及品牌合併營收分別來到4,042.77億元、3,754.48億元，年減幅進一步收斂到9～10％，單月及累計營收並同站歷年同期第四高。

華碩預計於下周一（13日）公布第三季財報、並舉行線上法說會，屆時經營團隊亦將就該季營運成果及後續營運市況，提出進一步說明。

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