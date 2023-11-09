每4名女性就1人！全台女性有24％有憂鬱傾向 這階段是大難關

台灣女性憂鬱大調查！一項調查顯示，全台女性有24％有憂鬱傾向，等於每4名女性就有1人感到憂鬱，而最容易讓女性感到憂鬱的人生階段是更年期，其次就是懷孕期（含產前及產後）和中年期。 據全球統計數據顯示，憂鬱症約全球人口的3％，而女性罹患憂鬱症是男性的2倍。台北市珍愛扶輪社攜手肯愛社會服務協會，舉辦「讓愛9.999，讓我陪你999公益記者會，今（9）日公布「台灣女性憂鬱調查」結果。肯愛協會秘書長蘇禾表示，在1117份問卷調查統計顯示24％有憂鬱傾向，等於每4名女性就有1人感到憂鬱；而造成憂鬱的前三大主因包括健康、經濟和自我認同。若以年齡層來看，29歲以下的年輕世代對自我認同最困擾，尤其是19歲以下青少女更有41％因自我認同感到憂鬱；30到49歲的中青世代對經濟壓力最有感；而50歲以上的橘世代則瘦健康因素影響最大。 調查並顯示，女性憂鬱時有42.3％「絕對不會讓父母知道」；有2成女性憂鬱時不會說，其中19歲以下更有高達3成不會說。至於希望憂鬱時最想讓誰陪伴？女性最需要讓伴侶知道，其次是閨密，19歲以下有高達35.29％「都不要人陪伴」，特別引人關注。 女性最愛的減壓方式，包括運動和找人聊聊，都超過2成，但各年齡減壓方式不同。50歲以上最常運動，20到49歲女性偏好找人聊聊，19歲以下偏好聽音樂減壓。而女性偏好的治療方式分別是心理諮商、自然療法和看西醫。 如何陪伴有憂鬱症的朋友，諮商心理師吳孟真表示要注意三不三要：不要簡化處境、不要急著下論斷、不要急著給建議；要有傾聽的耐心，要試圖更多理解、要找資源協助。 吳孟真說，學會正確的陪伴方式，可以提供憂鬱症朋友心理支援。很多人為了盡快使對方情緒緩和下來，而用「別想太多」、「其實沒那麼嚴重」等話語來回應；但其實這不是最適當的反應。此外還沒有完全理解就給予建議，只會讓對方覺得你不懂她。 吳孟真說，傾聽其實並不容易，有些人傾聽常常是為了表達，一邊聽一邊在想要怎樣說服對方。尤其男性思維常常傾向「趕快解決問題」，但女性可能只是需要「我相信你可以」等的肯定的語言。 如果發現對方憂鬱情緒持續一段時間都沒有改善 建議除了找支持系統包括親人和朋友，也可以尋求專業的心理諮商或身心科協助 。 該計畫也邀請了「鐵肺天后」戴愛玲共襄盛舉，一起獻聲演唱公益主題曲〈你是我心中的音符〉。戴愛玲感性表示，看到「每4名女性就有1人感到憂鬱」的報告讓她想到已經在天上的外婆，想到自己的母親，忍不住覺得心疼。憂鬱和低潮的情況每個人都會有，以前都覺得不要讓家人擔心都不會說，現在家人之間也會試著敞開心胸。 台北市珍愛扶輪社社長何文玉表示，珍愛社除了積極推動本計畫，全體社友也完成第一階段陪伴天使學習 ，今日更拋磚引玉捐款22萬元給本計畫專款專用，盼社會大眾關注女性憂鬱議題。 ★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。