華宗盃學甲開打將湧上千人次 在地商家樂：人潮就是錢潮

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華宗盃排球錦標賽11日將在台南學甲開打，本屆有364隊、5652名隊職員參加，為期4天的賽程是當地年度盛事，學甲區公所已經完成12處選手村整備作業，選手們預計明晚陸續進駐。「超期待！」學甲虱目魚粥業者林雪琴說，以往華宗盃期間，每天來客量比平常多2至3倍，因此準備的食材量也增至1倍以上。

第44屆華宗盃排球錦標賽將於11日至14日登場，比賽場地包含東陽國小、學甲區綜合體育場、學甲國小體育館、學甲國中排球館等地，公所運用天仁工商、學甲國小、豐和里活動中心、慈福里活動中心、大灣清濟宮、法源禪寺等共計12處場域作為選手村，已經陸續設置地墊、毛毯及衛浴等設備，提供選手們良好完善的住宿環境。

每年華宗盃除了來自各地的排球選手湧入，也吸引許多家長和民眾來觀賽，台南市政府打鐵趁熱，行銷在地熱門景點，學甲區公所與觀光旅遊局也共同規畫觀光列車之旅，12、13日分成上、下午2個梯次，讓選手報名參加，遊覽學甲及周邊觀光景點，包含七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等，全程不收費。

學甲區長張明寶表示，每逢華宗盃期間，學甲市區非常熱鬧，很多在地名店湧現排隊人龍，11日賽事第一天，在學甲華宗公園設置運動體驗攤位，在地農友、商圈業者也會到場擺攤，讓民眾有得吃、有得玩，晚上7點更有「峻丞表演藝術團隊」在學甲慈濟宮前廣場帶來魔術秀、扯鈴特技等多樣表演。