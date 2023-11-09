成大跨領域精準藥農團隊

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面對失眠及心神不寧等惱人問題，影響現代人日常作息，而相關藥物研發更可謂是重中之重，尤其高齡化社會來臨，許多高齡者也擔心對於安眠藥物的倚賴，及其對身體相關副作用，而植物天然物萃取的機能保健食品，更隨著高齡者身心靈問題，隨之蓬勃發展。

隨著整個社會逐漸邁入高齡化，所謂的高齡者不再是社會的負擔，而是扮演著智慧奉獻的角色，隨著高齡者身體逐漸老化，身心靈健康開始不如往昔，失眠抑或心神不寧問題，更是悄悄地來報到，調整作息固然是有效的方式，但焦慮不僅是心理的負擔所致，更可能是身體機能衰退所引發的症候之一，這也成了老年醫學重要的一環。

由成大生命科學系籌組的跨領域精準藥農團隊，結合了自然農法、精準配方、細胞活性實驗以及資訊科學，日前完成具機能又適口的安神、安眠配方，團隊中的成員，包括成大生命科學系助理教授許祐薰，利用生態棲位分析模型探究適合配方植物栽種區域和其相關重要環境因素分析，以及成大生命科學系特聘教授蔣鎮宇、農委會生物多樣性研究所許再文博士，利用微生物科技培育無毒又具有機能性的石斛、雷公根等具有安定心神的內含物中草藥。

此外，團隊中成員還包含長榮大學保健營養學系助理教授陳妙齡及成大生科系研究生黃沛瑜，透過萃取、發酵，研製候選的安神安眠配方，除了層層的儀器測定，保留保健食品的機能物質外，更顧慮到老人對於「藥物」的抗拒，並以百香果為基底，研製成果汁抑或適口的果凍，透過對老年消費者的雙盲測試，挑選出優化的候選產品。

而成大藥理研究所講座教授簡伯武及其團隊，則是透過以細胞實驗及動物實驗，建立限制壓力、社交挫敗壓力、社交孤立壓力等動物模式，以腹腔注入團隊所研製候選的配方，其中發現雷公根的主要成份Asiatic acid，進行強迫游泳模型，測試並顯示配方具有抗憂鬱的效果，更進一步以開闊場實驗，測試並發現對小鼠活動力沒有負面影響後，再利用戊巴比妥鈉昏迷測驗，發現Asiatic acid對小鼠在進入昏迷時間及昏迷總時間均沒有作用，此實驗也同時注意到Asiatic acid對小鼠攻擊行為沒有作用。

而成大資工系的鄭憲宗教授則是帶領研究團隊，透過物聯網技術監測植栽周圍的多種環境因素，包括土壤濕度、氣象變化以及水質等要素，並即時提供寶貴的數據反饋，結合深度學習技術，進而實現更植物更精確灌溉和施肥及病蟲害監測。

面對未來全球均逐漸浮現有關人口老化、糧食安全、環境變遷、永續發展等問題下，多元農業產業發展，亦刻不容緩，成大生命科學系所籌組的跨領域精準藥農團隊，此次在老年安眠藥物發展上，有嶄新突破與進展，將有助於國內推動精準醫療，並展現團隊在跨域學科整合智慧、培養統整能力、帶入社會關懷、發展對世界重要議題的產學合作成功模式。