勤業眾信：制定全方位策略與雲端安全防護嚴防資安事件

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勤業眾信風險管理諮詢公司9日攜手Google Cloud舉辦「資安顧問引領下的策略規畫與雲端安全防護」研討會，隨著企業日益依賴雲端技術，資訊安全也變得至關重要。勤業眾信提醒，企業應制定全面的安全策略，確保其數據和業務在雲端環境中得到最佳的保護。

勤業眾信風險管理諮詢公司資深執行副總經理林彥良表示，企業營運面對地緣政治、市場景氣及氣候變遷等越來越多的不確定性時，網路安全風險也伴隨著不斷升級，韌性營運成為企業永續發展的重要課題。

面對全球經濟情勢與產業供應鏈發展趨勢，資訊環境現代化將是不可避免的旅程，雲端服務將會是企業永續發展的重要關鍵基礎設施，而如何有效運用雲端服務優勢，持續強化未來多雲、混合的現代化資訊環境安全管理能力，將會是現代企業在數位時代中的關建議題。

面對無孔不入的網路安全風險，建議企業在強化韌性營運的過程中，以系統化的方式建構雲地混合的網路安全管理架構，以韌性考量運用雲端服務持續強化企業對於網路攻擊的防範和應對能力；同時，透過整合威脅情報和安全營運，協助企業保護其關鍵資產、服務和聲譽，以確保在數位經濟時代中能夠持續維持企業競爭優勢。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深執行副總經理陳鴻棋表示，雲端技術已成為數位轉型的主要引擎，推動企業將工作負載轉向雲端，多數機構選擇混合雲或多雲策略以確保業務的擴展和連續運作。

在這轉型浪潮中，合規、安全和人才等領域也成為企業使用雲端服務所面臨的主要挑戰。為了因應快速演變的雲安全需求，企業需建立雲安全治理政策和監控機制，強化雲安全能力已成為實施雲策略的首要步驟，以全面提升數位安全的韌性。此外，雲端環境的資訊安全監控的主動性和效能變得至關重要。

企業可以透過系統監控，建立早期威脅預警功能，並隨時啟動防禦機制，以進一步強化對威脅的預防能力。這些措施將有助於確保企業在數位轉型中更加安全和穩定地運作。