SEMI推出工業4.0就緒性評估模型 助力提升半導體智慧製造成熟度

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SEMI宣布推出全新工業4.0就緒性評估模型(Industry 4.0 Readiness Assessment Model, IRAM)，協助半導體供應鏈的組織評估與追蹤智慧製造技術部署進度，並制定數位轉型路徑圖。

IRAM是SEMI智慧製造倡議(Smart Manufacturing Initiative, SMI)與產業專家的合作成果，可幫助企業確認對於擴展和維持工業4.0轉型至關重要的技術，以提升晶片製造效率、生產力和品質。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「全新SEMI IRAM將有助半導體公司在導入智慧製造時評估其工業4.0合規性，智慧製造實務要求晶圓廠及其供應鏈具有更強的連接性。重要的是，該服務還將促進網路安全決策，協助半導體公司與供應鏈合作夥伴協力保護工業4.0網路中的資料。」

IRAM旨在支援晶圓廠和後端或企業層級設施的關鍵操作，同時也支援產業和多數批量製造的生產線，並提供基準測試工具以比較同業或跨產業間的工業4.0部署進程。IRAM助力組織評估其工業4.0成熟度，並採取必要措施以大幅提升投資報酬率。

Tokyo Electron America, Inc. 現場解決方案、行銷分析經理暨SEMI智慧製造準則(Smart Manufacturing Guidelines)小組委員會共同主席Andrew Seward表示：「當前IRAM模型已足夠具體，可以立即使用，也足夠靈活，可以滿足從個別營運到整個晶圓廠或企業的所有需求。無論您是剛開始智慧製造之旅，還是早已在旅程中，該模型都將有助於識別差距並藉此定義後續的措施。」