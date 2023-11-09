南台灣百貨搶過耶誕！ 5米高熊大在這現身 2大咖樂團獻聲慶佳節

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浪漫耶誕節將屆，百貨商場陸續動身打點相關活動，統一集團17日晚間6點將舉行「愛．Sharing點燈活動」，除精彩的Purple Wish主題燈光秀展演外，也邀請兩大人氣樂團-告五人與宇宙人，分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線，用歌聲傳播節慶氛圍。南紡購物中心今年則攜手LINE Pay於A2館1樓南紡廣場打造「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」。

統一集團「愛．Sharing點燈活動」今年的Purple Wish聖誕主樹的靈感來自於熱情的佛朗明哥，讓Purple Wish化身奔放的舞者，在聖家堂建築意象與歐式噴泉組合的底座上翩然舞動。此外，受到全台大小朋友喜愛的第16屆「OPEN！大氣球遊行」也將在12月9日於高雄夢時代登場，今年主題為「舞動夢想」，同時為歡慶OPEN將18歲生日，更規劃18顆大氣球與18組落地氣球、多元表演舞蹈團隊、首次雙代言大使三大亮點，整日精彩活動不間斷。

南紡購物中心攜手LINE Pay打造的「LINE Pay熊大店長聖誕魔法村」，現場最搶眼的莫過於超過5公尺的巨型「熊大店長旋轉木馬」，在13公尺高的質感系聖誕樹下閃耀璀璨光芒。聖誕樹旁的魔法小鎮佇立著3座夢幻小屋，分別是讓人彷彿置身奇幻空間的「聖誕禮物帶你飛」、超療癒鮮奶油屋頂的「奇幻雲朵咖啡屋」，以及烤箱造型可愛又療癒的「魔法的烤驗」。