台大竹北分部不設高中研擬「預修生制度」 楊文科「不滿意」將持續溝通

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台大竹北分部設校沉寂23年，縣議員蔡志環9日質詢時以台大何時是「歸（規）期！」質疑台大是否有與縣府配合方案，達到共好與雙贏？縣長楊文科指台大日前函文提出竹北分部校園整體開發規畫沒有高中，將研擬「台大預修生」制度，對此他並不滿意，要持續再和台大溝通！

行政處長周秋堯表示，縣府與台大7月召開專案小組會議，縣長楊文科要求台大在竹北分部設立附中，或移撥3到5公頃土地予縣府興建高中，台大本月1日正式回文，提出竹北分部整體規畫說明。

台大指將打造竹北校區為我國新科技研發基地為願景，校區特色為連結在地產業特質及全球發展趨勢，以跨前瞻科技、創人才培育、開放式平台基地及創新人才智慧生活圈，打造新型態科技校區。

台大稱規畫次世代半導體、智慧醫療、太空科技及IC設計等大樓，口頭向縣府說明將以募款及招商等方式興建， 各種規畫案都在洽談推動中，其中科技大樓興建工程已納入台大百歲紀念項目中。

周秋堯指台大對設立附中和移撥土地一案，並未明確說法，稱可協助評估新竹生醫園區設立實驗中學的可行性，另結合台大系統資源，規畫每學期辦理演講，研擬「台大預修生」制度，開放高中生自主選修台大開放式課程（OCW），及大規模開放式線上精選課程（MOOC）。

蔡志環說，台大取得竹北分部校地，閒置如同廢墟，未來規畫應考量「在地加權機制」，創造新竹與台大共好雙贏局面，台大目前的規畫內容，對解決新竹縣高中不足問題完全無關，到底是為教育還是別有目的？

蔡志環強調，縣府應與台大有效對話，台大也應該到新竹縣說清楚規畫建設期程和經費來源，讓縣民了解是不是又在畫大餅？