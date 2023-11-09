材料-KY第三季EPS 19.7元創新高 賺贏上半年 前三季賺近4個股本

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材料-KY（4763）在新產、新單及漲價策略助攻下，第三季營收續創歷史新高；毛利率62.1％，季增1.5個百分點；淨利16.4億元，季增52％，年增434％；EPS 19.7元（按盈餘轉增資後之新股數計算），年成長345％。前三季EPS達39.63元，賺近四個股本。

材料-KY表示，絲束及醋片需求強勁，第四季訂單滿載，且原料價格趨於低檔穩定，暨供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，樂觀期待今年全年營運成果。

材料-KY第三季絲束營收年增265％，惟醋片因應絲束產能增加而提高自用比率，減少外賣，醋片營收年增11％；毛利率因上游整合自製醋酐成本結構改善，及調整產品售價暨原物料等成本下跌，達62.1％，較去年同期38.6％增加23.5個百分點。

材料-KY指出， 第三季營業費用率為6.6％，較前季7.2％僅減少0.6個百分點，主係本季現金增資員工認股認列一次性費用所致；營業淨利18.09億元，季增43％，年增530％。顯示在原物料成本下跌以及材料持續努力提升生產效益、增加規模經濟，暨穩固產業地位，致使核心獲利回歸增長。

展望第四季，材料-KY認為，貿易戰升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，亦看好大陸醋片內需市場。目前訂單能見度相當良好，成長動能可望延續到明年。

此外，因應絲束需求與營運成長，預計2024年完成8,000噸的絲束產能擴增，及預計2025年完成30,000噸的醋片產能擴增。