怪蟲機器人 提升維持太陽能板透光發電

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

剛圓滿結束的2023 Energy Taiwan，崧象有限公司率先展出全自主清洗太陽能產品-怪蟲機器人，因為所有太陽能電站「發電量關鍵」在於是否常保持清潔乾淨的透光率。

經過台灣多場實際測試監控數據結果，使用「怪蟲機器人」清洗過後的發電量對比「人工設備清洗」發電數據差異將近5-15%，怪蟲機器人使用最佳的清洗移動速率前進移動清洗，不只降低模組間的震動，且保護模組與支架；因為方便好用讓您更願意常常為您的太陽能清洗。

顛覆過往ㄧ年只洗4次的觀念，我們取自於大陸450GW經驗，若能每個月清洗，年發電量增加將會超越過往的發電量10-20%。

怪蟲機器人在台灣通過工研院綠研所2000次行走無隱裂拍攝EL報告。

並且怪蟲機器人是目前市面上唯一可以完全全自主清洗太陽能板的機器人，擁有毫米等級的辨識反應，並且搭配兩種防墜落感測器，真正實現安全清洗。

由於使用怪蟲機器人高效率清洗，無需太多人工清潔，放上即可開始使用可以讓您的屋頂浪板越少踩踏，減少工安意外，縮短工時，並且可以有效降低清洗成本達到最高效率。

過往清洗1MW屋頂型需要8-10人，使用怪蟲機器人只需要2-3人配置，即可達到相同的清洗效率。

因此，怪蟲機器人是發電量提升的關鍵，崧象公司目前還推出零頭款入手租賃方案，月付26000-38000元起。E32H型號月清洗量最高可達18MW(2人操作）

全省免付費服務電話：0809-093-398

怪蟲機器人台灣總代理DE-Tools崧象有限公司官網

https://www.de-tools.com.tw/