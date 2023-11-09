《國際產業》不是輝達！美股獲利成長王是這2檔

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】AI晶片王輝達（Nvidia）預估今年全年獲利成長226%，這個超狂的數字看似天下無敵，但其實有兩檔標普500指數成分股不在科技圈、更和AI扯不上邊，但它們今年的獲利增長力道卻超越輝達，而且還領先不少。

根據《Investor's Business Daily》所做的分析，美國航空（American Airlines）和聯合航空（United Airlines）這兩家航空公司預估今年調整後每股盈餘（EPS）將分別較去年成長367%和288%。

這個令人意想不到的領域、有著如此強勁的獲利增長，將給今年做出一個合宜的結尾，即今年標普500指數的反彈不是只仰賴科技「七巨頭」，其他族群也加入了。

Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan表示，企業獲利優於預期，且下一季的成長預期強勁。投資人希望標普500指數成分股優於預期的第三季獲利表現能保持下去，這樣股價看起來才會更合理。

疫後的報復性旅遊熱潮還在狂燒，航空業的獲利也跟著起飛。

美國航空預估2023年經調整後每股盈餘為2.33美元，較2022年暴增367%，儘管如此，該公司股價今年來仍下跌約8%。

聯航預估2023年每股盈餘9.77美元，較2022年成長逾287%，但今年來股價也下跌1.7%。

《Investor's Business Daily》列出今年標普500指數前十大獲利成長股，除了前三名美國航空、聯航和輝達之外，其餘七家公司分別是NRG Energy（EPS成長175.1%）、Airbnb（EPS成長163.7%）、Allstate（EPS成長161.8%）、Live Nation Entertainment（EPS成長124.1%）、Everest Group（EPS成長101.8%）。