主力客戶持續調整庫存建廠趨緩 聖暉＊ 十月營收年減13％

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聖暉＊（5536）受到主力客戶持續調整庫存、建廠趨緩影響，今（9）日公布10月合併營收20.2億元，月減22％，年減13％；前十月累計合併營收達204.6億元，年減9％。

聖暉＊表示，隨著專案逐漸完工及去年高基期因素，營收動能趨緩，然而集團持續透過降本增效方式，提升利潤率，維持獲利成長步調，前三季EPS達12.28元，年增4％。

不僅如此，聖暉＊表示，公司於採購具備優勢，能對設備及原料進行避險。下半年雖然主力客戶持續調整庫存，建廠趨緩，然而在封測廠仍有相當多接案，包括先進封裝CoWoS在內。

聖暉＊強調，集團除在現有半導體及面板產業精進外，也持續將觸角延伸至數據中心、醫藥生技產業等領域，降低產業景氣波動對業績造成的衝擊。

此外，聖暉＊緊跟產業脈動步伐，積極開拓東南亞市場，除進一步分散區域風險外，能在客戶評估初期即給予協助、支持，有利業務拓展；目前東南亞員工人數持續增加，前三季東南亞營收比重達整體營收7％，未來重心亦往該地區投注，同時降低中國大陸曝險。

展望第四季，聖暉＊集團新接訂單逐漸轉強，近期亦獲得緯創（3231）子公司的機電工程合約，在建工程合約累計超過340億元，營運前景穩定樂觀。

展望2024年，晶圓廠設備(WFE)將可望在半導體庫存調整結束，以及高效能運算(HPC)、記憶體等需求增加而有所提升。根據SEMI統計，2023年全球WFE預估為840億美元，明年將有望增加15％。聖暉＊表示，借助集團資源綜效，將積極爭取新訂單，迎來成長爆發。

聖暉＊注重環境永續議題，其中，在溫室氣體減排效益總計達11,900公噸CO2e，這相當於99.2萬棵樹一年的CO2e吸收量減排，並連續八年零環保裁罰、提升61.83％綠色採購。

聖暉＊強調，集團將綠色管理融入日常營運中，針對各項指標皆訂立短、中、長期規劃，為緩解全球暖化盡一份心力。重視ESG，同樣有利於業務推展，借助聖暉＊綠色工程專業，協助整體產業朝淨零排放目標前進。