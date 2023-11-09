台北國際創業展啟動 蔣萬安：促新創產業創意、努力被看見

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為扶植新創企業發展，推動台灣創業生態系接軌國際，台北市政府9日舉辦「2023台北國際創業節」啟動記者會，今日起至12月2日展開台北國際創業節系列活動，以「創業台北、躍向國際」為主題，舉行國際論壇、國際新創DemoDay、亮點企業頒獎典禮、大型創業展覽等豐富多元新創活動，向國際展現台北市充沛的新創動能。

台北市蔣萬安市長表示，創新是城市進步動力，創業家更是城市活力來源，支持創新創業是台北市重要政策之一，在政府資源投入及創業生態圈夥伴的努力下，台北市創業環境著實有長足進展。放眼國際競爭，台灣新創團隊仍面臨眾多挑戰，因此市府就資金面、人才面、市場面持續推出多項創業新政，協助新創事業規模化、國際化發展，希望將台北市打造成一個對創業家更友善的城市。

蔣萬安說，台北國際創業節活動提供一個很好的舞台，讓國內外新創齊聚台北，交流創新想法、尋找事業伯樂，促成合作機會，希望新創的努力與創意可以被看見，進而吸引國內外的資源投入，經由正向循環協助更多的新創事業發展。

2023台北國際創業節一系列活動，由北市府結合創業生態圈相關夥伴，包括數位時代、台北創新實驗室、t.Hub內科創新基地、南港瓶蓋工廠及希嘉文化等，辦理國際論壇、國際新創DemoDay、亮點企業頒獎典禮、大型創業展覽等新創活動，從11月9日至12月2日接力展開，內容豐富吸睛。