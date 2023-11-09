不肖「危老推動師」冒充市府人員 民眾個資都外洩

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危老重建是居住安全重要一環，台北市政府積極推動危老重建，設計培訓課程。不過台北市議員林杏兒表示，有民眾遭到不肖人士以危老重建推動師的識別證，冒充市府人員，簽下同意書，個資全都外洩。建管處長虞積學則承諾，會檢討推動師執業時是否有能改進之處。

台北市議會今舉行工務部門質詢，林杏兒指出，台北市積極推動危老重建，設計危老重建推動師專業人員培訓課程，雖立意良善，但危老重建是急需專業的議題，並非簡單訓練就能上手，而報名培訓資格寬鬆，培訓結束後的測驗通過率更高達95％。她擔心，參加者素質不一，容易被不肖人士混入達到不當目的。

林杏兒表示，有不肖危老重建推動師，以相關識別證冒充市府人員，讓民眾卸下心防，簽下危老重建同意書並留下個資後，就消失無蹤，苦等半年沒下文，個資全都外洩。

她說，截至今年10月31日，北市一共發了約1.6萬張推動師識別證，而自2019年到今年，相關危老重建補助費已經花了5800多萬元，其中僅完成初評的有1244件，發放3130萬補助費，平均完成一件推動師能拿到2.5萬元，然而真正走到重建計畫的只有169件，補助2474萬元，平均完成一件推動師可得16萬元。

她提醒，這些危老重建推動項目容易遭不肖人士請領，浪費市府美意，且不肖危老重建推動師可能假借危老重建之名，搜集戶數資料並詐領推動費，更有可能讓建商人員取得識別證後，為建商搜集資料，以便未來介入重建計畫。她擔心，政府美意遭這些人利用後會打擊民眾對都更的信心，造成未來推動都更的阻礙。

虞積學表示，不管中央或地方都希望屋齡超過30年的老屋所有權人接受檢查，無論是初評、詳評或是最後的危老重建，都是在協助公部門推廣、輔導有意願的市民參與。

他說，目前危老重建推動師分為A、B、C組，其中A組為開業建築師；B組為具國家專業證照人員；C組則為從事房地產相關業務的人員，而目前相關識別證已經限縮到僅剩1000多張，限制從事相關專業的人員才能參加推動師培訓，且除民眾申請初評，還要等到確實完成才會把補助費發放給推動師。

不過，他也坦言，目前A、B兩組人占持識別證人員大宗，且未來危老重建計畫也僅這些人有能力完成，林杏兒則強調，正因如此市府應設立相關迴避制度，避免部分人以推動師身分拿到民眾資料後，轉手賣給建商，又從市府拿到補助費，等於被剝了兩層皮。

虞積學則承諾，會檢討未來推動師執行業務時是否有能改進的地方，避免民眾誤會。