《國際金融》日大買美公債 日圓難強

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據9日日本官方資料，來自日本的基金光是在9月就買進3.31兆日圓，約220億美元的美國國債，同時出脫了大多數其它主權國家的公債。日本在2023上半財年大買美國公債並創新高紀錄，但資金流向高殖利率的美債，也影響到日圓走勢。

11月份時，美國10年期公債殖利率上升46個基本點，收在4.57%，同時，日本公債殖利率也上升12.5個基本點至0.765%。美國公債殖利率近幾個交易日大幅下滑，低於9月底的價位，但日本公債殖利率卻上升，美日之間利差還是超過3.5%。

位於東京的調研單位NLI Research Institute指出，11月美國公債殖利率大幅上升，達到日本投資者有興趣的水位後就大量買進。在市場愈來愈多人猜想，美國將在更長時間內維持較高的借錢成本時，資金也跟著流入美國。日圓可能存在升值的風險，但美國公債殖利率卻讓投資者免於受到投資損失。

由於日本央行很可能就要結束現行的超寬鬆貨幣政策，外界也在關注來自日本的基金在出脫歐美與澳洲的公債後，是否會把資金搬回日本。不過，最新數據顯示，日本與美國之間殖利率差距太大，導致日本投資人大買美國公債。今年前9個月，日本基金除了4月以及7月是賣以外，剩下的月分都是買進美國公債。

日本政府官員雖頻頻示警，可能會在日圓匯價波動過大時有所行動，但美日利差過大，已造成美元強日圓弱的局面。10月31日時，日圓兌一美元貶至1年最低151.72，亞洲匯市9日中，日圓在150.82至151.10之間游走。