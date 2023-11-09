燦坤進駐2023資訊月 集團45周年感恩慶再加碼展場限定活動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023資訊月9日於台北世貿一館登場，燦坤（2430）響應此次數位領航的策展宗旨，匯集各大資通訊廠牌產品資源聯合展示進駐，更獨家推出展場限定促銷活動，吸引消費者把握年底最佳選購時機，專業3C專員一對一諮詢推薦，搭配軟裝設定、硬體安裝升格等細緻服務，給消費者安心又划算的消費體驗。

燦坤日前於記者會宣布集團成立45周年，為回饋創立以來累積逾700萬廣大會員的支持，特於集團屆滿45年之際推出史上最長、規模最大的周年慶會員特典，資訊月活動亦可同享全館抽獎及滿額贈活動。不僅有百萬燦坤K幣大方送，每週最高抽30,000燦坤K幣，刷卡消費不限金額登錄再抽阿拉斯加奢華極光雙人遊行程。此外，燦坤加碼送會員獨享滿額好禮，嚴選多款熱門商品如dyson空氣清淨機、iPhone 15 Pro、輝葉按摩椅、SONY 65型4K大電視等。活動期間刷台新X燦坤聯名卡，單筆最高回饋11％或11,000燦坤K幣。

燦坤特別針對入駐2023資訊月，即日起至11月12日推出展場限定促銷方案。iPhone 15展場價直降790元，再送市價1,480元的保護貼＋充電頭組合。今年最具話題性的MacBook Air特別推薦MacBook Air 13吋M2下殺32,900元，現省7,300元、再送千元保護貼，符合教育價資格還可再折3,300元。11月13日前買Apple全系列商品，刷星展銀行信用卡滿2.7萬元並分3、6、8期，即可再現折1,111元，搭配舊換新方案最高回饋20％。

Samsung時尚Z系列摺疊新機滿千現折168元，加碼送Galaxy Buds FE耳機、Smart Tag2智慧防丟器、25W快充頭。

資訊月拚買氣，燦坤力推師生教育價方案，凡就讀或任職於國小至各大大專院校的學生或教職員，至燦坤選購指定三星平板、手錶、耳機，即可享有獨家教育價7折起。購買聯想指定款平板享獨家79折起教育價優惠，購買聯想全系列筆電加購指定平板促銷價只要2,000元。3C周邊大廠羅技也特別針對教育方案推出7折起優惠，購買指定型號鍵盤、滑鼠，憑學生證或教育證即可享有教育價，加碼再送滑鼠墊。

燦坤表示，今年電競系列筆電尤其以Intel 13代i9處理器搭載RTX 4060顯卡、16GB記憶體的高階機種最為競爭激烈，多款今年新推出、市場持續狂銷的單品展場價不到五萬元。資訊月雙主打星推薦Acer 16吋Predator電競筆電直降13,000元，獨家再送16GB記憶體；HP 16吋 OMEN電競筆電展場價48,900元，加碼贈原廠背包及5,000元電子禮券。文書型機種則主推HP 15.6吋筆電，限時下殺53折，展場限定價1萬元有找。