南寶前三季EPS 15.03元 超越歷年全年水準

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南寶（4766）因整體營運效率提升及產品結構優化的效應逐漸顯現，第三季營業利益率16％，較前一季提升3.0個百分點，連七季提升，並創上市新高，淨利6.45億元，年增73.8％ ，EPS 5.35元；前三季淨利18.12億元，EPS 15.03元，已超越歷年全年水準。

南寶表示，由於總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，但仍預估下半年表現可望優於上半年，將持續專注提升營運效率以及研發投入耕耘新產品與應用，並期待明年（2024）能夠重拾成長。

南寶第三季營收54.51億元，較第二季成長7.2％，但因客戶持續調整庫存影響，加上去年基期較高，營收較去年同期減少7.1％。其中，接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）第三季業務年減10.3％，營收比72％；建材與塗料第三季業務年減0.2％，佔營收比24％。

南寶指出，在整體營運效率提升及產品結構優化的效應逐漸顯現下，第三季營業利益8.71億元，較去年同期大幅成長63.4％，淨利年增73.8％，EPS 5.35元。在客戶營運調整壓力持續回穩、趨緩，10月營收18.77億元，年增0.7％；前十月累積營收169.41億元，年減7.4％。

南寶強調，將持續調整產品結構與研發投入。鞋材接著劑業務方面耕耘新產品與應用，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單；工業與其他消費性產業用接著劑，把握具備良好市場潛力的新產品與應用，並著重於高毛利產品，如聚焦軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。