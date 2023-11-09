睽違8年！優人神鼓11／11重返苗栗大型演出 鄉親免費入場

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優人神鼓睽違8年後，11月11日將到苗栗竹南運動公園大型演出，這次帶來優人神鼓的經典作品《金剛心》，是結合鼓藝、武術、戲劇、舞蹈和音樂的精采劇場作品，優人神鼓屢次戶外演出皆是劇力萬鈞、迴響熱烈，此次特受文化部邀請來到苗栗，活動免費入場，一期一會，更是不容錯過；當天除了晚上的精彩演出外，從下午1點開始，還有苗栗縣傑出演藝團隊演出、文創市集與街頭藝人等活動熱鬧登場，文化部與苗栗縣政府誠摯邀大家一起來參與這難得的藝文饗宴。

為於疫後穩定表演團隊營運、振興表演藝術產業，文化部特別在今年8月至12月辦理10場《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》巡演活動，每場次由1個「臺灣品牌團隊」或「TAIWAN TOP演藝團隊」演出經典劇目，並攜手5個在地傑出團隊輪番上陣演出，讓民眾就近欣賞到指標性團隊的劇場級演出，讓國際劇場級的演出不再僅限於都會地區，以街頭展演形式帶動整體活動的藝術氣息。

文化平權巡演活動主以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」四大方向作為主軸，展現出當地活動的獨創性及故事性，活動當天將安排特色文創市集，歡迎18至21歲的青年朋友就近使用「文化幣」，鼓勵大小朋友一起參與，享受藝文活動的多元風貌讓全 11月11日在苗栗由優人神鼓攜手在地5個傑出表演團隊，在苗栗竹南運動公園盛大開演，從下午1點開始，陸續由榮興客家採茶劇團、唱歌集音樂劇場、惠風舞蹈工作室、傳源文化藝術團及天馬戲創作劇團進行演出，晚上7點優人神鼓將震撼登場，帶來優人神鼓最具力量的經典製作，讓民眾獲得最獨特的感官饗宴。

苗栗縣長鍾東錦表示，國際級的表演團隊「優人神鼓」剛從國外演出返台，即投入「巡演活動苗栗的演出，是苗栗鄉親的福氣；另外在地傑出演藝團隊齊聚一堂，傳達在地獨特豐實的人文藝術，充滿精彩亮點，機會難得，大家一定要來參加此藝文盛會，千萬別錯過了。 苗栗場次定11月11日在竹南運動公園盛大舉行，適合闔家大小在周末時光一同參與，相關活動資訊，可至活動官網：https://cp.moc.gov.tw/CP/zh-tw/theater查詢。