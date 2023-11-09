勞動部桃分署職訓助力 女大生變身空調達人

原本懷抱策展行銷工作夢想的張均柔，畢業後決定與弟弟一起為年歲漸長的父親分擔家業，她報名勞動力發展桃竹苗分署「空調工程師青年專班」，學習冷凍空調實務技術，結訓後，她不僅成功考取冷凍空調甲、乙級技術士證照，還承襲父業，成為父親工作上的得力助手，張均柔感謝職訓幫助她實現了對父親的承諾！

現年28歲的張均柔，大學主修流通管理系，家裡經營空調設備公司，原本她打算畢業從事喜愛的策展行銷工作，但考慮到父母年歲漸長，以及父親多次表達希望她和弟弟都能繼承家業，張均柔決定放棄夢想轉而學習冷凍空調技術，以便將來能協助父親分擔家業。畢業後，她曾先到空調行業學習行政業務，經過三年的經驗累積，她意識到光有行政經驗卻無實務操作能力，還是無法與現場技師有效溝通，於是她決定提升專業技能，學習更多冷凍空調的實務技術。在上網查詢課程後，發現勞動部桃竹苗分署有開辦「空調工程師青年專班」，加上父親也曾是職訓學員，在父親的力薦之下，她決定報名參訓。

張均柔表示，110年參訓期間恰巧碰上疫情，導致課程從實體轉為線上授課，原本擔心術科學習會有所受限，但訓練師李居芳老師為確保學員了解實務如何操作，每次線上授課時都會針對實作錄製教學影片，一步步講解並在課程中播放影片供學員學習，也會安排學員回分署加強實作練習，讓她能更加了解實作原理。談起學習上遇到的阻礙，張均柔說，剛開始學習拿銲槍練習銲接技術時會有點害怕，透過老師的指導與父親課餘時間幫她複習，才慢慢上手並克服對高溫、高壓及高電壓的恐懼。

憑藉著勤能補拙的學習態度，張均柔進步很快，在訓練師李居芳老師的鼓勵與指導下，她不負眾望在結訓後陸續考取甲、乙級冷凍空調技術士兩張證照，她不僅是班上唯一的女性，也是唯一取得冷凍空調甲級證照的學員；後續她回到家中，開始協助及分攤父親公司的各項工作，兩年下來已成為父親在事業上最得力的助手!張均柔很感謝職訓的幫助及李老師的指導，讓她實現了幫助爸爸分擔家業的願望。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署每年透過自辦及委辦方式開辦符合產業需求的各項職業訓練課程，提供超過1萬個訓練名額，協助失、待業民眾或剛踏入職場的青年強化及補充技能，使其順利接軌職場；113年度自辦職訓課程已開始受理報名，課程包含「機械設計」、「資訊服務」、「物流服務」、「觀光休閒」、「創意設計」、「建築設計」、「能源服務」及「機電服務」等職類課程，參訓完全免費，針對遠道參訓學員還提供住宿，歡迎有就業或轉職需求的失、待業民眾多加利用，踴躍報名參訓，相關資訊可至分署官網(https://thmr.wda.gov.tw/業務專區/職業訓練)或至台灣就業通職前訓練整合網(https://course.taiwanjobs.gov.tw)查詢，亦可電洽桃竹苗分署(03)485-5368分機1602～1641。

她更進一步強調，青年為國家永續發展與創新的動力，為協助青年順利就業，勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，就業有助功!方案因應青年就業議題，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，投資加值青年未來，詳細內容可參閱「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）