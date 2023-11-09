北分署輔導企業運用職務再設計 助中高齡員工續留職場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為協助中高齡及高齡勞工續留職場穩定就業，解決體能下降造成的工作障礙，勞動力發展署北分署積極輔導企業導入「中高齡職務再設計」方案，協助雇主透過運用就業輔具及改善工作環境等方式，讓中高齡及高齡員工得以改善老化造成的生理限制續行職場。進用中高齡勞工高達40%以上的泵浦製造商「卓霖股份有限公司」正是在北分署輔導下，運用中高齡職務再設計及友善職場方案，榮獲今年度「促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優單位獎」。

北分署指出，台灣即將進入超高齡社會，活用中高齡人力是重要的議題，「中高齡職務再設計」方案包含專家檢查與工作分析，有效協助改善工作設備與環境，提供就業輔具及調整工作方法等措施，幫助中高齡及高齡員工克服障礙穩定工作，以發揮人力資源最大效能，幫助企業留住人才。

北分署說明，這次獲得績優獎的卓霖公司，是專門生產製造泵浦的企業，生產線員工在組裝產品時，長時間使用電動工具的扭力造成拇指肌肉累積性疼痛，同時因肌力老化，彎腰負重搬運，造成肩膀前臂、雙腳膝蓋出現肌肉骨骼傷痛。北分署「中高齡職務再設計」專案單位的專家委員進場訪視評估，建議雇主調高機台基座並安裝伸縮油壓，以減緩操作者手腕及拇指累積式肌肉壓力；運用半電動迷你堆高機調整工作檯面配合生產線高度，以減少垂直高低落差推拉搬運時的負擔。專家委員並在現場指導正確搬運動作及預防保健方法，針對生產線中高齡工作者面臨的困境提供實用的改善建議。

勞動力發展署北分署表示，職務再設計的概念可以幫助中高齡及高齡者排除職務上造成的工作障礙，將持續與企業和各機構同攜手努力，打造中高齡及高齡友善職場環境。企業運用職務再設計，協助員工排除就業障礙，每人每年最高可補助10萬元，歡迎洽詢北分署轄區各地就業中心，或上北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心「銀髮資源網」https://swd.wda.gov.tw/查詢。