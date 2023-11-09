蔡紹中：兩岸各領域多溝通交流 才能累積更多互信

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世界互聯網大會烏鎮峰會「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」9日上午於浙江嘉興的烏鎮舉行，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中於論壇上致辭表示，他始終相信兩岸之間各個層級、各個領域，都要多溝通、多交流，才能夠累積更多互信，才能夠最終走向心靈契合。

該論壇由大陸中山大學、香港鳳凰衛視主辦，旺旺中時媒體集團、澳門電訊有限公司協辦。旺旺集團首席代表林天良、中山大學黨委書記陳春聲、鳳凰衛視品牌及公共事務副總裁高雁、澳門電訊有限公司總裁潘福禧、香港創新科技及工業局局長孫東也都共襄盛舉。

蔡紹中表示，今年的烏鎮峰會已經是第十年的舉辦。我們從最早的單純把互聯網當作是一個能夠把世界各個角落的人們連結在一起的工具，進而認識到互聯網科技的賦能將創造新一代的商業模式和平台經濟，再過渡到我們認知互聯網建設，其實就是新經濟的基礎建設，就像是過去的水和電一樣的基礎存在。

蔡紹中指出，接下來，以互聯網技術為基礎的新專業細分領域，新一代科技技術也逐漸發展成形。例如雲計算，區塊鏈，大數據，和人工智慧等等。當然，在這整個互聯網科技發展過程當中，除了帶給人們更美好的生活之餘，也創造了大量的財富，和新一輪的創新創業機會給到我們所有人。

蔡紹中說，互聯網科技在提高生活品質的同時，也一併帶來了潛在風險和危害。而最難以避免的，應該就是虛假新聞和仇恨言論的傳播與擴散。

蔡紹中提及，這半年來，國際局勢變得更加複雜與緊張。全世界過去數十年來累積建立形成的國際供應鏈秩序，還有互相開放，相互包容的默契，在新一輪戰爭和國家之間角力的地緣政治環境下，走向了倒退。

蔡紹中說，反觀我們兩岸四地，如果能夠在外部國際的大風大浪當中，保持戰略定力，緊密結合在一起，以大陸為市場，台灣和港澳地區各自發揮自己的優勢特長，「我相信我們終將能脫穎而出，且這才會是全體中華民族的福祉」。

蔡紹中還表示，旺旺中時媒體集團一直致力於為兩岸搭橋，除了自行舉辦許多跨兩岸的交流活動之外，也積極參與更多的大型交流活動。「我們始終相信兩岸之間各個層級，各個領域，都要多溝通，多交流，才能夠累積更多互信，才能夠最終走向心靈契合。」