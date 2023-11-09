容積獎勵捐贈 新北社宅再添52戶、2024年公開招租

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新北市持續透過自建以及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等方式擴增社會住宅，近期板橋江翠重劃區將有一處容積獎勵社宅完工，將再添52戶社宅，預計2024上半年公告招租，並適用明年度租金分級制度，依民眾可負擔能力訂定租金價格，照顧新北市民居住需求。

新北市目前社宅遍佈多個行政區，市府透過多元途徑取得的社宅至今達1374戶，未來持續增加中，目前已營運招租共有200戶，本次完工的社宅，位於江翠重劃區，是夠過容積獎勵取得，共計52戶。

此處容積獎勵社宅位於華江一路，距離捷運板橋江子翠站約900公尺，且鄰近台64線快速道路，交通十分便利，周邊還有華江市場、河濱公園及江翠國小，生活機能多元。

預計明年公開招租的52戶，共有1房型10戶、2房型37戶以及3房型5戶，另有52個汽車停車位及52個機車停車位，此次容獎捐贈社宅的社區規模是截至目前為止最大的，除了擁有完整公設，另規畫複合式商場空間進駐，對於民眾生活採買非常便利。

新北市城鄉局表示，市府積極極推動住宅政策，以長期永續穩健角度思考規劃，並持續以多元方式取得社會住宅，並透過社會住宅、包租代管及租金補貼多管齊下，為市民帶來安居樂業的好環境，落實居住正義。