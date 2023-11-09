數位轉型＋打國際盃 證交所董座林修銘親上火線招募人才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣證交所因應未來臺灣資本市場將聚焦創新、永續、科技、多元等四個面向發展，以進行數位轉型及打國際盃，證交所董事長林修銘今（9）日親上火線「找人尋才」，自優秀的會計、商管及資訊人才招手。

證交所指出為擴大臺灣在全球資本市場影響力，因應宏觀環境變化與挑戰，證交所聚焦於新經濟（創新）、氣候變遷(永續)、科技（數位）與多元等，四個面向策略躍進。

包括以臺灣指數公司（TIB）支援臺灣創新生態圈發展、ESG生態系推動資本市場永續轉型、運用人工智慧和大數據等監理科技數位轉型暨推動產業分布、資金來源及投資標多元發展，以提升資本市場韌性及競爭力，開創數位驅動新時代。

證交所表示，證交所是幸福與永續企業最佳典範，包括證交所榮獲數位發展部頒發首屆「最佳IT雇主獎 IT Matters Awards」的肯定。

證交所從四大面向來說明，該公司是全方位照顧員工的身心靈發展：

一、屢受肯定的工作與生活平衡（Work-life Balance）友善職場：

證交所除了每年定期舉辦員工暨親子活動日與自強活動外，還有豐富多元的社團活動，像是羽球社、桌球社、單車社、瑜珈社、高爾夫球社等14個運動性與休閒性社團，平衡同仁身心靈發展，證交所也以實際行動支持社團活動，提供社團補助與社團對外競賽補助等。證交所提供穩定的工作環境，多種業務領域足供同仁發展一輩子的事業。

二、鼓勵生育、致力延續國家永續發展：

為善盡企業社會責任，證交所提供同仁完整生育支持體系，0-12歲證交所一起養、讓年輕人敢婚、願生、樂養，包括產假、有薪家庭照顧假、生育獎勵、子女撫育金、子女托兒津貼以及教育補助等，以減輕同仁養育下一代之負擔，以期提高生育率、為臺灣的未來共盡一份心力。

三、重視人才培育、激發員工潛能：

證交所極為重視人才培育，除了辦理多項專業課程外，也鼓勵同仁參加國內外專業課程、研討會，同仁有機會參與國際交流活動、學習了解行業最新趨勢和技術發展。

此外，有意就業務內容持續進修的同仁，證交所也補助大學碩士以上學位、學分班費及專業證照報考費用等。

四、手把手傳承資本市場Know-How：

證交所業務具有獨特性，各部門設有領組及導師（Mentor）制度傳承獨門知識，協助新進員工快速學習業務技能，並透過職務輪調提升人才價值，使同仁拓展自身經驗，實現自我成長；並與時俱進、投資自動化工具開發、測試及維運工作，逐步拓展數位轉型，協助人才有效提升工作品質。

證交所徵才38人 林修銘向對資本市場有使命感的人才招手

證交所董事長林修銘為招募優秀人才，創下證交所董座親出來召開記者會的首例，他指出，證交所為臺灣唯一集中交易市場，在資本市場具有獨特的地位和功能，呼籲對資本市場有使命感的年輕人報名加入證交所。

他表示，上市公司逐年增加，業務具有高度獨特性，投資人對交易所辨識度極高，本公司同仁可以接觸到全台獨一無二的業務型態，更有很多機會與國際證券單位相互交流及合作。

此外，證交所配合各項亮點業務推進，須廣納斜槓金融與科技的各界專才，以持續朝數位轉型之路邁進。

證交所此次新進人員招募之報名期間，自10月30日（周一）起至11月17日（周五）止，一律採網路報名，分為會計、商管及資訊共3大類別、計38名新進人員。

包括會計人員2名、財金人員（包含交易制度、券商服務及業務規劃三組）18名、應用系統開發人員4名、AI／ML／超自動化人員4名、大數據資料人員2名、網站開發人員3名、資通安全人員3名、系統與網路管理人員2名。

證交所歡迎踴躍報名參與，成為臺灣證券交易所的生力軍，也成為臺灣證券市場永續發展的重要力量。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https：//examweb.sfi.org.tw/twse20231209。