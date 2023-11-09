大環境利空干擾 台達十月營收不敵陷雙減

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台達（2308）今日公布10月份合併營收為346.75億元，較去年同期355.3億元減少2.41％，較上月份的353.86億元減少2.01％；累計前10月營收3,358.81億元，較去年同期3,143.13億元成長6.86％。

就10月份營收在三大範疇的占比，以電源及零組件為高，達64％、其次為基礎設施占24％，自動化占12％，與9月份電源及零組件占65％、基礎設施占23％、自動化12％相較，自動化表現持平，電源及零組件和基礎設施則互有消長，但差額只有一個百分點。