PGIM保德信投資看明年股債 高利新常態下股市聚焦六大產業

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美國聯準會升息將告終，明年有望啟動降息循環，降息速度可能落在下半年之後，代表全球利率將會有一段時間維持在相對高檔，保德信投資指出，明年不論是股票、債券、REITs資產都將進入新的格局。

包括股票資產回歸基本面，由AI驅動的產業變革持續發酵，其中全球消費、自動化、創新生技醫療、電動車、科技應用、金融科技將躍升為未來的關鍵成長主題；債券則能受惠於通膨放緩，主要央行在明年有望適度放鬆貨幣政策，進而帶動債券資產的收益率趨穩，並長期維持在當前水平；至於REITs經過近兩年的大幅修正後，目前投資價值浮現，根據歷史數據，每當緊縮周期過後，REITs往往能展現跑贏美股的超前表現。

針對2024年較高利率時代的股票投資，PGIM Jennison客戶投資組合經理Douglas Richardson認為，隨著景氣逆風因子消退，通膨走緩趨勢明確，市場認為聯準會再升息的機率不高，且近兩年市場已經適應高利率環境，預期大規模修正走勢應已過去，看好全球經濟深具韌性，2024年整體股市將朝正向發展。

Douglas Richardson指出，根據過往經驗，每當利率見頂之後，投資市場將聚焦股市基本面，且股市估值也將趨於平衡，具有獲利成長驅動力的企業，有望成為明年股市投資的吸金焦點。統計顯示，目前成長股相對於價值股的本益比倍數僅1.3倍，仍不到均值的1.5倍，另外從獲利成長面分析，明年成長股獲利還有續揚15.8％的強勁空間，相較價值股的9.8％明顯勝出，顯見股市明年度的基本面展望看升，有利於股價表現。

Douglas Richardson認為，全球投資趨勢已逐漸改變，未來將朝向具有顛覆性創新特質的投資主題機會，且該趨勢處於新成長週期的初期階段，以目前全球抱以高度期待的AI人工智慧為例，現在產業的運用正處於萌芽期，預料結合不同產業之後，將替產業帶來重大變革，包括醫療、電動車、科技金融等都將是首要受惠產業，AI運用預計到了2030年將達到1.8兆美元產值之多；另外像是近年工業蓬勃發展，看好工業透過大量投入研發製造、政策支持，以及與科技結合，未來趨勢持續看升。

對於2024年的選股趨勢，Douglas Richardson建議，投資人不妨將焦點放在6大未來關鍵成長主題：科技應用增速、全球消費需求、工業自動化、醫療創新、移動變革、金融科技興起，並透過專業的主動管理，盡早布局這些具有高速成長特質的產業，打造長期超額報酬契機。