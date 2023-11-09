《國際經濟》明年「薪」情最佳 中國排第3、台灣贏韓國

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全球人力資源顧問機構ECA International發布《薪資趨勢調查報告》，稱2024年亞太地區將享有傲視全球的實質薪資增長。

報告指出，亞太地區明年的平均實質薪資增長（名目薪資成幅減去通膨率）估將達到2.2%，比全球平均值1%高出一倍多。北美和南美地區明年實質薪資估將成長2%，非洲和中東地區明年實質薪資估成長約0.8%。歐洲將落後大多數地區，明年實質薪資可能只增長約0.9%。英國估成長1.3%。

ECA International薪酬與政策調查經理Oliver Browne表示，因為通膨太高，以至於英國許多企業無法提供員工能趕上通膨的薪酬。

這份報告指出，今年亞太區12個國家與地區中，就有9個擁有全球最高的質薪資漲幅。

除了斯里蘭卡和紐西蘭以外，亞太地區大多數接受調查的國家與地區，其明年的實質薪資增長幅度可能維持或超越2023年的水準。

明年亞太區的薪資估將持續成長，前三名分別是印度實質薪資成長5.1%、印尼漲4.3%和中國漲4.1%。

ECA International亞洲區總經理Mark Harrison表示，因擁有通膨低於世界其他地區這個優勢，除了香港以外，大中華區大多數國家與地區都躋身這個加薪前十大排行榜。台灣排名第六，明年實質薪資估成長2.5%，優於澳門、馬來西亞和菲律賓的薪資成長2.3%，以及柬埔寨和南韓的成長2.2%。

越南明年實質薪資估成長3.6%，排名第四；泰國估成長3.4%，排名第五。