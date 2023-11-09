伸興第三季EPS創今年單季新高，第四季保守看待

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全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業(1558)第三季家用縫紉機銷售台數及營收，雖比去年同期下滑，憑藉轉投資宇隆(2233)獲利及匯兌收益挹注，第三季EPS為1.68元，今年單季新高；前三季EPS為3.24元。伸興基於歐美家用縫紉機客戶還在去化庫存，對於第四季營運保守看待。

伸興9日董事會承認第三季財報，第三季合併營收21.18億元，季增10.92％、年增51.81％，又有新台幣兌美元匯率貶值的匯兌收益挹注，淨利歸屬母公司1.11億元、EPS為1.68元。前三季合併營收56.83億元、淨利歸屬母公司近2.16億元，EPS為3.24元。

伸興表示，第三季本業家用縫紉機營收占比57.62％、季成長近10％，6月起接獲歐美客戶急單，第三季外銷歐美市場銷售量季增25％。第三季毛利率、營業利益率、淨利歸屬母公司分別為27.24％、9.84％、5.27％，均優於第二季。

伸興指出，目前全球景氣受國際政治局勢、烏俄戰爭持續、以哈衝突、美國升息、通貨膨脹等負面因素干擾，連帶影響終端消費市場的動能減緩，進而使得各產業供應鏈皆保守與謹慎因應市場變化，也積極與各產業主要客戶開發設計新款或改款產品，期待明年第一季之後景氣有機會逐漸好轉，帶動客戶訂單需求與拉貨力道回溫，挹注伸興明年營運。