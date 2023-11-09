張忠謀獲首屆李國鼎獎 蔡英文肯定他幫台灣走向世界

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李國鼎科技發展基金會今（9）日舉行第1屆李國鼎獎頒獎典禮，台積電創辦人張忠謀成首位獲獎者，不僅總統蔡英文親自出席恭賀，NVIDIA創辦人黃仁勳也神祕驚喜現身。蔡英文感謝張忠謀對台灣高科技產業及經濟發展的重大貢獻，肯定張忠謀努力幫助台灣走向世界，也讓世界走進台灣，未來繼續以半導體的台灣優勢提升台灣競爭力。

蔡英文在上台致詞前拿起麥克風就笑著直呼，「在黃仁勳後面講話壓力很大、非常大」，引起台下貴賓一片笑聲，她在入座時也和張忠謀熱情的擁抱。現場很多科技大老都到了，前副總統蕭萬長、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、鴻海創辦人郭台銘、廣達董事長林百里、宏碁集團創辦人施振榮等多位企業大老均出席。

蔡英文表示，感謝李國鼎科技發展基金會透過這個獎項，延續李國鼎資政時代的精神，他是台灣經濟奇蹟的領航者，帶領台灣走過關鍵年代，擔任政委期間確立台灣高科技產業發展政策，行政院也因此成立新竹科學園區。

她說，李國鼎曾一一拜訪國內企業，為半導體募款，張忠謀說過，「沒有李國鼎，就沒有台積電」，相信熟悉的朋友都會認同這句話，也會認同張忠謀就是第一屆李國鼎獎的不二人選。

蔡英文指出，張忠謀是她非常敬重的前輩，也是她請益國政的好友，他對台灣高科技產業跟經濟發展有巨大貢獻，這個月也將第六度代表出席APEC，向國際社會傳達台灣是有能力可信賴合作夥伴，謝謝他的付出，協助台灣走向世界，他的心血也讓世界走進台灣。

蔡英文分享，這幾年來在總統府接見許多來自不同國家、不同領域的外賓，大家都對台灣半導體產業非常感興趣，台灣擁有完整的半導體生態系，超過一半的半導體產品特別是7奈米以下的先進晶片，有超過七成在台灣生產，同時台灣也擁有全球最領先的n奈米製程技術。

蔡英文強調，台灣半導體產業在世界占有領先地位絕非偶然，李國鼎和張忠謀共同奮鬥的故事，是我國經濟史上珍貴的一頁，更彰顯全球半導體發展極為關鍵的一章。她強調，政府會繼續發揮台灣優勢，提升國際競爭力，期盼和民間持續合作，為產業帶來創新變革。

她說，大家的付出，台灣才可以站穩關鍵地位，政府跟民間可以攜手合作，今天出席頒獎典禮，再次向張忠謀致上最高敬意跟謝意，祝福李國鼎獎越來越盛大，把李資政的故事相傳下去。