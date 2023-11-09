瓦城前三季營收、稅後淨利皆創歷史同期新高 EPS 11.06元

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瓦城泰統集團（2729）受惠節慶檔期帶動聚餐商機，第三季營收15.06億元，年增20.64％，營業毛利7.86億元、營業利益1.50億元、歸屬於母公司稅後淨利1.18億元、每股盈餘（EPS）3.32元。累計前三季營收43.49億、年增31.41％，營業毛利23.15億元、營業利益5.01億元、歸屬於母公司稅後淨利3.94億元、每股盈餘（EPS）達11.06元。營收、稅後淨利皆創歷史同期新高。

受惠展店效益與百貨周年慶帶動人潮，瓦城10月營收4.75億元、年增16.09％，累計前10月營收48.24億、年增29.73％ 。

展望第四季，瓦城持續積極在重要商場擴展新店，分別有時時香高雄SKM Park店、非常泰台中誠品480店、1010湘食堂台中誠品480店，其中值得關注的是台中誠品480分店，該商場以「城市美術館」為概念，預計將吸引關注「品味生活」的消費者，瓦城計畫引入廣受年輕白領族群歡迎的「非常泰」和「1010湘食堂」兩品牌，提供年輕朋友多樣的東方餐飲選擇。另瓦城集團預計在年底推出疫後首個新品牌，為南洋菜系，將以店中店的形式進駐商場，集團持續維持強勢營運動能，營收成長可期。

瓦城受惠新展店效益加持，結合精準行銷創造營收佳績。在暑期旅遊與中秋連假等連續假期挹注之下，瓦城集團在全台主要商場適時展店，包括時時香台南南紡店、時時香桃園華泰名品城店、樂子台中三越店、瓦城誠品新店店以及時時香誠品新店店。這些新店的進駐為集團帶來了更多的顧客，特別是在假日，瓦城誠品新店店的平均翻位率達到近6次，顯示了其受歡迎程度。此外，集團以精準行銷策略，結合推出夏季新菜，如大心霜淇淋新口味，成功地創造話題，吸引消費者來店品嚐美食佳餚，使瓦城旗下品牌在競爭激烈的飲食市場中脫穎而出，有效提升營收表現。

瓦城泰統集團以多品牌經營策略，搭配採購優勢、成本控管以及研發實力，加速擴張市場版圖，2023年持續循差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色，量身打造展店計劃，有效挹注營收動能，力拚雙位數成長。