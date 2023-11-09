匯市交投急凍 新台幣小貶1分、收32.248元

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍晚將發表談話，市場趨於觀望，新台幣兌美元持續在狹幅區間盤整，整體看不出明確方向，盤中有升有貶，終場以32.248元、貶值1分，匯價連三黑，總成交量急凍，大幅縮至8.6億美元。

匯銀主管指出，外資轉為賣超台股，匯市則維持雙向操作，觀望態度相當明確，加上進出口商也按兵不動，在目前價位上，大家都看不出操作策略，使整體市場交投冷清，短線就看鮑爾談話內容是鷹是鴿，以及後續美債殖利率是否繼續下行，牽動整體匯市走向。

根據央行統計，市場觀望氛圍下，9日主要亞幣續緩貶，又以日圓貶值0.16％最深，其次為人民幣貶0.14％、星幣貶0.07％、新台幣貶0.04％，韓元小升0.04％。

匯銀主管表示，目前匯價在32.2元上方盤整，在此價位上，進出口商「都還在等」，出口商還不想丟、進口商也還未到買匯甜蜜點，加上外資實質買賣需求驟減，導致近兩日成交量冷颼颼，新台幣近期與美元及人民幣連動性也有點脫鉤，獨自在32.2元至32.3元狹幅區間內徘徊。

外匯交易員表示，本周陸續有Fed官員公開發表談話，最關鍵還是鮑爾談話內容，預計談話後市場氛圍不會改變太多，短線仍是繼續盤整為主，真正影響資金流向的還是要看美債殖利率。

交易員指出，美債殖利率是否繼續往下掉是關鍵，先前美債利率觸及5％，大量出現一波美元買盤，若鮑爾發言偏鷹派，美債利率可能繼續往上，資金可能回流美國；若發言是維持現狀、按兵不動，市場熱錢會提前佈局，可能直接繼續流向新興市場。