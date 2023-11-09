《科技》Gen5以上LCD面板第4季稼動率約72％ 不排除Q1繼續下探

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【時報記者莊丙農台北報導】電視品牌廠商第3季起開始調節電視面板採購量，第3季末連帶IT面板需求也出現轉弱跡象，面板廠為避免庫存延續至2024年，第4季持續進行生產調控。TrendForce預估，整體Gen5（含）以上的LCD面板稼動率（以面積計算）將較第3季減少近9.2個百分點，約72.2％。

京東方（BOE）自今年第3季起已開始調控生產，並持續至第4季，預估第4季稼動率將季減7個百分點；華星光電（CSOT）第3季受惠主力客戶備貨支撐，以及T9新產線產能持續拉升，稼動率維持高檔。然而，第4季因受自家集團品牌和國際一線品牌電視面板採購量減少，第4季稼動率預估季減約17個百分點，達76％。

惠科（HKC）仍有兩條產線產能尚未滿載，但預估第4季稼動率將季減14個百分點，主要是主力產品之一的32吋電視面板市場的庫存有待去化，故持續降低生產，以防大幅跌價壓力。其次是自家ODM及華南市場對液晶監視器面板備貨動能放緩。

台廠方面，友達(2409)堅持不堆積庫存的策略，加上減少生產毛利較低可能導致虧損的產品，預估第4季的稼動率也將較上季出現14個百分點的減少幅度。群創則是受到Fab4正在關廠影響，預估第4季稼動率將因此減少4個百分點。

11月旺季備貨已告一段落，而即將面對的是傳統淡季，屆時面板廠的壓力也會隨之升高，促使大部分面板廠針對2024年第1季的生產態度較保守，加上多數面板廠表示2024年春節期間將進行兩周的歲休。TrendForce預估，明年第1季整體Gen5（含）以上LCD面板稼動率可能會下修至7成或更低，以維持市場供需平衡。