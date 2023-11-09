臻品藝術中心33周年展「土地的協作」雙11起開展

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龍寶建設旗下的臻品藝術中心，今年邁入33周年的建築與藝術策劃展，今年再度邀請建築師陳宣誠擔任策展人，展出主題「土地的協作」，共邀請12組創作者共同展出，有多位藝術家與建築人團隊參與，自11月11日展出至明年一月六日！

聊起臻品藝術中心33周年展「土地的協作」起緣時，龍寶建設董事長張麗莉說，從公共藝術到野地博物館2020那一年，龍寶建設為了響應台中市政府燈會，特別委請建築師陳宣誠共同打造一件大型的公共藝術「浮光沃壤」，並希望在活動結束後，能再充份利用這件作品。

「浮光沃壤」作品展出獲得迴響後，也如期地移至龍寶位於水湳單元八的新案預定地。作品遷移之際，張麗莉與陳宣誠前往基地討論時，面對基地的現況，張麗莉說：「這裡有很多原生植物，而且地貌也很有層次，我們是否討論一下如何利用現有的狀態，再因地制宜的規劃」。

這個另類、且有別於其它建商基地美化的構思，在經由團隊討論後，保留基地現況與原生植物，以及規劃作品與環境相互融合的想法，形成了建築師的提案「野地博物館」。

野地博物館的概念從形成到完成，實際勘查似乎看不出「博物館」的型態。張麗莉笑著說：「真的是「野地」耶，即使規劃出路徑，也會因為尊重植物生長的樣態而繞道；同時，為了呼應公共藝術的水景規劃，挖出的泥土也回填至適宜的位置」。

長時間的維養和照顧是一大功課，為了保留原生植物與環境的關係，陳宣誠還特別委託台東女中的師生共同協助描繪植物手稿，以利日後留存以達教育目的。這些不為人知的背後，張麗莉的信念始終如一。

由於和陳宣誠多次的合作關係，今年臻品藝術中心33周年的建築與藝術策劃展，張麗莉再次邀請陳宣誠策展，展覽主題為「土地的協作」。邀請多位藝術家與建築人團隊，藉由創作實踐身體和地景間的共感與建築生成間的關係，並嘗試以實驗性的設計思考，結合在地常民材質及風土技藝，賦予每個作品內蘊的精神向度，經由不同尺度的設計與共工，產生獨特的建築空間體驗。

這次共邀請12組創作者，包括土星工作室、王文心、共序工事建築設計事務所、共感地景創作、林暐翔、徐婷、張文婷、張靖驩、鄒享想、窩工房建築事務所、蘇弘、Yannic Dauby(澎葉生)＋蔡宛璇等共同展出。

共存，體驗與想像的無限空間土地的協作，重新審視人為構築的角色，藉由累積不同的的知識，對生命、土地和環境的修補。陳宣誠表示，「我們將展覽設為一個類實驗的現場，在這之中跨領域的建築師、藝術家，從他們的作品中取樣，讓觀者自由地在空間中穿梭與想像」。這是一場具有創新、趣味和互動的展覽，隨著時間產生的變化和理解，值得觀者親臨現場發揮想像與思考。