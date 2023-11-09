小水力發電再發展元年 政府表態增強力道

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今年7月科學家測出全球均溫來到17.3度，現在已經不是氣候變遷，而是氣候沸騰時代來臨了! 小水力發電兼顧生態保育，是綠能正在進行式。台灣要達到2050淨零碳排目標，能源勢必要再次轉型，小水力綠電扮演關鍵角色。看看韓國首爾，看到他們在推太陽能那把決心，幾乎是傾所有可能：大樓、水上、地面、計程車、背包…把能用太陽能板的地方都用了。如果小水力發電也有這種精神將可用的地方全數盤點出來、都下去做，其實點滴的水會報以湧泉的電 。

台灣小水力綠能產業聯盟（簡稱小水盟），扮演著促成小水力發電產業鏈，推動產業的快速發展角色。籌辦六屆的小水力發電產業發展論壇。並鴨子划水促成今2023年5月29日立法院通過修正再生能源發展條例中的［小水力發電］定義，將小水力發電的範圍擴大到「水道」、「圳路、「管渠」等範圍，台灣自然水域如河川、所有農田水利系統、自來水系統、污水排放系統等都成為可發展小水力發電的地方。此定義的修正後，擴大了小水力發電的發展空間，無異是一劑小水力發電產業的強心針。

為了讓小水力發電順利接棒台灣第三棒的基載型再生能源，今年10月27、28日由小水盟與中華民國水利技師公會全國聯合會共同籌辦第六屆小水力發電產業發展論壇邀請到歐洲及日本小水力發電產業界專家學者多人參與討論，帶動提升台灣小水力發電之產業快速發展，更大步與國際接軌。

小水盟理事長洪正中說到，全球氣候變遷嚴峻，各國紛紛對達成2050淨零排放展開行動，減碳是絕對的重點之一，而新再生能源的開發則是減碳的核心關鍵。台灣是否有發展小水力發電的機會？他說：「有，而且要打入前三名。台灣是得天獨厚適合發展小水力綠能發電的國家，保守估計有10G W的綠能產業潛力，目前尚未達2GW，所以成長空間非常大。」

（小水盟秘書處聯絡人：馬川佳秘書長0923-363032）