慎防國際禽流感 消基會籲「必要時暫停進口蛋」

日前面對「為何國內雞蛋已經足夠還要進口雞蛋」的質疑，農業部表示，由於步入冬季後國際間禽流感疫情的威脅仍存在，因此仍有必要儲備雞蛋安全庫存。消基會今日則表示，進入禽流感（H5N1）疫情階段，應加強管控來自疫區的禽肉（蛋）製品，必要時應暫停進口。 農業部4日表示，以去年底到今年上半年國際間高病源禽流感疫情評估，步入冬季後禽流感疫情的威脅仍存在，為提早因應疫情對蛋雞產業的影響，儲備雞蛋安全庫存仍有必要，若國內產量恢復及禽流感疫情紓緩，後續調度將以國產雞蛋優先。 消基會則表示，今年3月17日世界衛生組織（WHO）宣布全球禽流感疫情恐造成大流行，必須做好準備。世衛組織也統計2003年至2023年2月23日止，全球21個國家通報證實有868人感染了H5N1禽流感病毒，且其中457人因染疫死亡，死亡率約53％。無獨有偶，香港食物安全中心10月16日也宣布，因應世界動物衛生組織通報指出，美國明尼蘇達州Meeker縣和猶他州Sanpete縣爆發高致病性H5N1禽流感，因此暫停進口相關地區禽肉、禽蛋及禽類產品。 消基會說，適查悉我國農業部陸續在其官網公布美國各州進入高病原性家禽流感疫區名單，包括09月19日公告紐澤西州、10月12日公告蒙大拿州及明尼蘇達州、10月26日公告愛荷華州、10月28日公告加利福尼亞州、11月1日公告華盛頓州及阿拉巴馬州、11月3日公告阿肯色州等。 消基會呼籲，主管機關農業部是否考慮比照香港食物安全中心的政策，暫停進口禽流感疫區禽肉（蛋）及相關製品。或即使無法暫停禽流感疫區禽肉（蛋）及相關製品的進口，主管機關衛福部食藥署亦應逐批嚴加檢驗禽流感疫區相關進口的禽肉（蛋）及其製品，加強管控以防杜禽流感病毒的入侵，危害國內民眾與禽畜的安全與健康。 消基會指出，媒體報導美國自2022年初爆發禽流感疫情至今已遍及47州影響逾5800萬隻養殖或野生禽鳥，甚至蔓延至哺乳動物身上；台灣地區近1、2年也發生養殖鷄感染禽流感遭撲殺。對此，消基會呼籲政府主管機關應針對防疫措施及早因應、預想對策，以避免禽、畜肉品及蛋品的供需失衡價格飆漲問題的再度發生。