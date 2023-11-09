彭双浪：電子業庫存健康 靜待終端需求重回成長

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資訊月開幕，台北電腦公會理事長彭双浪對於明年電子業景氣釋出樂觀看法，他指出，上游到下游庫存健康，只要終端需求回到成長，補庫存、拉貨力道就會加速。

彭双浪在開幕典禮上致詞時指出，資訊月在新局中盼扮演重要橋樑與平台，肩負著向大眾傳遞資通訊科技知識與趨勢的使命。今年的資訊月主題探討疫情後的數位新生活、新機會，以及各種新科技所帶來的創新應用與商機，以「數位領航 資安聯防」為主軸，希望透過深入淺出的方式，向參觀者展示包括AI仿生科技、元宇宙、數位分身、數位金融、防偽科技及資訊安全等未來可能的數位生活變化，為我們勾勒出一個未來可能的智慧國度，以及伴隨而來的新產業、新商機。希望透過這次資訊月的展出和交流，除了協助社會大眾掌握即將來臨的數位世界新面貌，進一步主動掌握數位能力與資安觀念，更期待進一步協助相關產業與掌握機遇，推動臺灣經濟向上發展。

另外，在教育方面，臺灣在教學數位化邁出重要的一步，「生生用平板」正式上路，在資訊月中展出的「教育科技展」，也針對這項學校、老師、家長和學生都關切的新政策，邀集數位教育、數位內容等相關廠商，以及實際操作的學校與老師，透過成功教案示範和主題論壇，希望為臺灣教學數位化的未來搭建平台，除促成政府、產業界與教育界多方合作外，也探索臺灣教育與教學數位化的發展方向。

全臺唯一以教育科技為主題的「臺灣教育科技展」，展覽除了匯集百家以上的教學軟體、硬體、整合應用等企業參與外，亦將展示國內、外教育科技導入校園的價值與成果。本屆展覽以「探索教育新篇章」為主題核心，規畫八大主題展區：智慧教室與周邊、校園雲平台、AI教育館、開機會語言、教育成果聯合展區、品牌旗艦館、教育元宇宙、STEAM玩課室；及四大講座空間：主題論壇、教案沙龍、主題短講、教點小聚。

在政府館方面，去年甫成立的數位發展部也有精彩的展出，要讓國人了解政府積極推動數位創新科技應用及資訊安全的各項成果。希望加速數位產業發展，促成企業與國人的數位轉型，幫助智慧國家願景早日達成。

資訊月今年提供了豐富的展出內容，涵蓋了數位轉型、數位生活、資訊安全、數位教育、高齡科技與智慧國家的各種面相，更以貼近生活的方式來呈現，希望藉此引領國人及企業，盡早參與數位轉型，成為智慧國家的良好數位公民，及具有高競爭力的創新企業。