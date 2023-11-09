《產業》獲首屆李國鼎獎 張忠謀親揭3幕秘辛

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【時報記者林資傑台北報導】李國鼎科技發展基金會今（9）日頒發第一屆「李國鼎獎」給晶圓代工龍頭台積電(2330)創辦人張忠謀。張忠謀表示，李國鼎是熱誠、愛國、好學、清廉的人，他以無比榮幸與謙卑的心情接受這個獎，並透露他與李國鼎之間相處的「三幕」秘辛。

張忠謀指出，李國鼎過去擔任推動台灣經濟奇蹟的要角，但自己當時還不認識他，與李國鼎的關係完全是在他擔任科技政委的時期。他表示，與李國鼎的關係可說是有三幕，第一、二幕是接續的，在第二幕後有一段中場休息（intermission），之後才是大家熟悉的第三幕。

張忠謀表示，第一幕是1976～1980年，當時自己正處於德州儀器（TI）的事業高原，應邀來台演講，剛轉任政委的李國鼎聽完演講後立刻前來握手並約吃飯，不久便邀請德儀時任董事長哈格提（Patrick E. Haggerty）來台二周，結果當時的科技顧問幾乎都由哈格提邀來。

張忠謀認為，第一幕的主角是李國鼎及哈格提，自己則可算是關鍵人物，因為德儀當時是非常傑出的科技公司，李國鼎希望與德儀建立關係，自己來台演講給了他接觸德儀的機會，笑稱此舉是「有預謀的」。

第二幕則是1980～1982年。張忠謀表示，哈格提1980年時因胰臟癌逝世，認為李國鼎好像有直覺（intuition），認為應該找張忠謀回台，「這邏輯雖不見得對，但結論確實是對的」，他透露，李國鼎2度找上時任的德儀新任董事長，邀請張忠謀來台參觀台灣工業2周。

張忠謀透露，1982年來台參訪的報告現在還留著，也在自傳中翻譯刊出，其實當時對台灣的工業「不太敢恭維」。但李國鼎的主要目的是要把他找回台灣，報告只是表面東西，當中的建議沒有一項被採用，但來台一周後，李國鼎便與時任行政院長孫運璿給出提議。

張忠謀表示，當時德儀已經在走下坡，自己回美後曾向德儀談判是否能留職停薪來台，但結果未獲同意，因此回覆表示無法回台。他透露，孫運璿當時很禮貌的回信，但李國鼎的回信則非常憤怒，使得1982～1985年間跟李國鼎的關係中斷。

直到1985年張忠謀決議接受提議，回台擔任工研院長，才開啟1985～1988年的第三幕。張忠謀表示，李國鼎當時最重要的任務是成立半導體公司，在他當上工研院長後的3周就找我去談，爾後才有1987年台積電的創立。

張忠謀指出，當時說服時任行政院長俞國華投資台積電48％，是由李國鼎促成的。雖然李國鼎當時處於政治生涯末期，已經建立不少政敵，因此包括台積電在內，有不少人反對他提案的任何事情，但的確是「沒有李國鼎的推動，就不會有台積電」。