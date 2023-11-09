幣安執法培訓再擴大 展開全台巡迴培訓計畫

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區塊鏈生態系和虛擬資產基礎設施供應商幣安，致力於推動全球虛擬資產生態圈安全，早前和台灣刑事警察局、新北地方檢察署等機構合作進行虛擬資產執法培訓工作坊後備受好評，在獲得台灣高等檢察署的支持下，幣安進一步擴大與各級檢察機關合作，預計將與全台超過10處檢察機關，進行系列虛擬資產教育訓練課程，協助提供台灣執法人員專業知識與強化打擊犯罪之能力。

為強化公私協力，打擊虛擬資產之犯罪活動，幣安法遵和合規團隊今日與台高檢署合作進行一場全日「2023 偵查虛擬通貨犯罪研討會」，邀集超過 50 位執法人員參與，包含台高檢署主任檢察官鄭鑫宏、高雄高分檢檢察長費玲玲、花蓮高分檢檢察長洪培根、台高檢主任檢察官許景森和刑警局科長莊明雄皆出席與會，由幣安團隊介紹最新虛擬資產趨勢與虛擬資產偵辦技巧，雙方並就虛擬資產犯罪防治展開全面且深入的交流與討論。

此前，在台高檢的支持與協調下，幣安團隊已陸續完成與台北、士林、苗栗、台中以及台南地檢署的教育訓練，後續包含台高檢署在內，還有多場工作坊將在全台地檢署接續開展。

台灣高等檢察署表示，「近年虛擬資產相關犯罪議題已成社會矚目案件，為保障民眾財產安全，台高檢署持續精進檢、警、調在偵查虛擬通貨案件的專業能力。本次很高興與幣安合作，透過與業界專家交流，吸收更多實務知識，提升偵辦案件之專業知能，同時亦增進公私部門間交流與聯繫，發揮最大偵查效能，以落實壓制不法犯罪集團之目標。」

幣安全球合作夥伴團隊代表Damien Ho指出，「在幣安，我們堅信交易所與執法機關之間的緊密合作，對預防及偵辦網路犯罪，包括在打擊詐騙上起到關鍵作用。因此，我們非常高興能夠在台高檢署的支持之下，與全台各地的檢察官進行交流，共同守護用戶資產安全。這不僅是幣安對於保護用戶的承諾，也是我們除了在參與監理政策制定外，幫助台灣建構一個更安全虛擬資產生態的具體行動之一。」

幣安將持續致力於推動與執法機關、調查人員與監理機關的合作，為Web3生態圈建立一個更安全且可信的環境。為達成這一目標，幣安在建構團隊、流程與技術方面進行重大投資，不僅擁有業界領先的全球法遵與合規團隊，並且在過去三年中，幣安也完成和協助了超過10萬3,000件執法請求。