國際商務客回流 寒舍餐旅Q3與前三季獲利雙創7年來新高

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受惠國際大型展覽與航空運能疫後復甦，帶動國際商務客回流，寒舍餐旅（2739）旗下商務型飯店商務客回流已達疫前7.5成，加上暑假旺季帶動餐飲與國旅住房業績，Q3營收11.46億元、年增27.93％；稅後淨利1.32億元、年增253.22％，EPS 1.44元；前三季合併營收34.49億元、年增54.48％，每股盈餘2.76元。Q3單季與前三季累計稅後淨利與EPS，雙雙創下上市七年來新高。

展望後市，2023年台北國際旅展買氣爆棚與政府政策釋出利多，寒舍集團銷售業績告捷外，隨著感恩、聖誕、跨年與尾牙春酒旺季即將來臨，寒舍旗下各餐廳也將陸續推出新菜色與宴會方案。除瞄準年末聚餐商機外，客房業務也將積極設定大型企業年度住宿合約目標，爭取國外商務團客，以及員工旅遊、獎勵旅遊團體，第四季預估住房率及房價有望挹注營收續強。

寒舍餐旅前三季獲利成長關鍵來自國際大型展覽與航空運能疫後復甦，帶動國際商務客回流，其中以歐美、香港與新加坡旅客居多；加上國際演唱會及藝文展演活動熱絡，連帶拉抬週末住宿率與房價，各飯店住宿績效較去年同期表現亮眼，台北喜來登住宿營收成長131％、台北寒舍艾美酒店住宿營收成長159％、去年5月甫開幕的寒居酒店更是翻倍成長213％，礁溪寒沐酒店亦鎖定親子出遊潮推一泊二食鞏固業績，均為第三季住宿營收推升亮眼成績。

其次，迎戰暑假餐飲旺季，寒舍旗下自助餐廳雙雄台北喜來登十二廚與台北寒舍艾美探索廚房兩大自助餐廳，延續熱潮強打「松葉蟹吃到飽」外，再加碼「主題美食節」將餐檯料理大幅升級吸客。礁溪寒沐酒店則結合當地特色推「原住民美食節」，並推出宜蘭人壽星優惠等刺激業績，帶動整體第三季餐飲營收達6.68億，年增15.62％、季增3.37％，更大幅超越2019年疫前同期，季增20.05％。