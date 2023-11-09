全國首創！大里區農會攜手醫師團隊 開辦日照中心

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面對台灣人口日趨高齡化，大里區農會攜手顧哲銘醫師團隊照顧在地長輩，利用農會旁3層樓辦公室籌設日照中心，9日開幕；總幹事賴東陽表示，期盼未來照顧更多老農民，長輩白天在日照中心得到身心靈照顧，晚上回家則可以享受天倫之樂。

大里區農會與謙信社會福利慈善事業基金會董事長、顧耳鼻喉科院長顧哲銘合作開辦日照中心，歷經2年籌設、規畫、施工、申請終於建成，9日上午11時舉辦開幕儀式，包括立委何欣純、台中市議員蘇柏興、大里區長鄭正忠等人到場一同剪綵。

賴東陽說，他過去和退休農民談話中了解，許多老農民們都希望有個可以和老伴、老同學一起上課學習的場域。機緣下發現與顧醫師有共同理想，一起推動，期盼未來照顧更多老農民，長輩白天在日照中心得到身心靈照顧，晚上回家則可以享受天倫之樂。

顧哲銘指出，平常在診間看診照顧長輩健康，也會到長輩家中進行居家醫療，看到許多長輩在家，沒有和人相處、每天看電視，失能和失智方面退化迅速，希望成立日照中心，讓長輩的身心靈得到照顧。他2年前和農會相遇，農會願意承擔照顧長輩、老農民的責任，決定合作。

「如何照顧長輩？」顧哲銘強調，以長輩為中心最重要，需要了解長輩需求。日照中心空間裝潢、採購設備都考慮友善長輩的設施，包含空間色系、安全措施等，並規畫園藝輔療、足浴溫熱輔療、音樂輔療、藝術輔療、空間動力等活動，延緩長輩老化，提升長輩生活品質。

他說，2030年後，台灣將進入超高齡社會，屆時65歲以上長輩約達470萬 人左右，希望經過農會和醫師合作的範例，將這樣的模式推廣到全台更多單位，替長輩創造更多可能性，讓長輩生活更健康舒適。