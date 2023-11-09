美國業績助攻 美食-KY Q3獲利年增四成、前三季EPS 4.12元

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美食-KY（2723）公告2023年第三季財報，毛利率、營利率、淨利率全面較去年同期攀升，營業毛利30.5億元，營業淨利3.1億元，稅後淨利2.3億元、單季每股盈餘1.27元，分別較去年同期成長4％、39％、39％。前三季合計，每股盈餘EPS 4.12元，較去年成長超過一倍。

法人分析，美國市場第三季貢獻營收17.8億元，比去年成長18％，連續十個季度繳出雙位數的年增率；伴隨利潤率的增加，貢獻美食-KY的獲利持續成長。而今年第四季以及明年全年在美國仍有積極展店的計畫，營收成長的能見度高。法人也預期美國明年的通膨將持續走緩，更有利當地營業費用與成本的控制，推升獲利成長的動能。對於大陸市場，展望則維持審慎樂觀；儘管總體經濟連續兩個季度陷入通貨緊縮的挑戰，壓抑當地營收及獲利表現，但法人觀察，民生消費已有初步落底跡象，2024年可望重返獲利成長的行列。

持續擴展的美國市場，85度C 10月下旬開出全新門市，位於南加州Simi Valley市，是今年開出的第三間新店。展望11、12月，美食-KY仍計畫開出其他門市，貢獻第四季及2024年的成長動能。同店營收方面，10月份來到連續第三十二個月的正成長，推升美國市場營收年增率至高個位數。

法人觀察，儘管高利率環境持續影響美國消費者信心，但85度C門市來客數仍維持正成長，客單價也保持在高檔，雙雙貢獻同店營收表現。因此，法人認為，儘管明年美國景氣有下行風險，仍看好85度C美國門市營收能有強勢表現，再加上今年底到明年的新開門市，成長動能可期。美食-KY同時也公告自結10月份自結營收表現；受到大陸景氣走緩的影響，人民幣營收貢獻下滑，致合併營收較去年同期減少5.8％，來到16.3億元；美國市場貢獻的營收則較去年同期成長將近雙位數。