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文曄10月營收創新高 年增18％

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IC通路商文曄（3036）公布今年10月合併營收676億元，刷新單月營收歷史紀錄，較上月合併營收增加約8％，與去年同期營收相比成長約18％；累計前10月合併營收4,725億元，與去年同期營收持平。

文曄日前表示，第四季整體營收將繳出季增5％及年增11％的成績單，與第三季相比，其中汽車業務將有高個位數之成長；工業業務將有低個位數之成長；通訊業務預期成長約 10％；資料中心及伺服器業務預期成長 20％以上；消費性業務預期衰退 20％以上；PC 業務衰退高個位數至 10％，手機業務則相對持平。

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