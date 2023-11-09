儒鴻董座：春暖花開 明年首季雙位數成長

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儒鴻（1476）9日舉行法說，董事長洪鎮海表示，NIKE等大品牌客戶下單動能漸增，春暖花開，明年首季雙位數成長。手中訂單能見度有的下到明年7月，比較確定的是到4月。因應訂單成長性，印尼成衣廠56條產線明年會開滿。

不過，洪鎮海指出，目前接單已經趨於穩定，但全球有2個地方在戰爭，仍有不確定性，最大的不確定性是匯率。

儒鴻副董事長王樹文表示，儒鴻明年ASP維持今年水準，公司的策略是寧願少接訂單，也不做白工。

洪鎮海表示，明年布的產能不會擴充。大品牌大通路商，今年表現不錯，例如TARGET、COSTCO和LULU，至於NIKE有成長但幅度沒有很快；新的6個客戶今年對毛利和業績的貢獻不錯，營收貢獻約7個百分點，希望明年這6個小巨人對營收貢獻可達15％。

因應客戶需求，洪鎮海指出，公司明年布的產能不會擴充，成衣則會把印尼剩餘產能全數開滿，還有56條線，現在開3條，希望過年前再開9-10條，明年開完。

由於印尼同仁學習速度沒有越南快，沒辦法大幅度開，會影響成本，儒鴻希望可以穩紮穩打，希望明年第三季以後，讓印尼轉虧為盈。

對於平均單價ASP及獲利能力對營運成長性的影響，王樹文指出，很多因素會造成影響，諸如匯率、原物料價格，產品組合的調整，以及與客戶議價能力，可以確定的是，明年asp至少認為可以維持現在的水準，除了asp，也要看毛利率，儒鴻寧願少接訂單，也不要做白工，經營團隊會把關，把低毛利訂單挑掉，維持asp。