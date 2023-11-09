不要衝動購物！ 環團推「緣滅雙十一 物欲斷捨離」

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「雙十一購物節」行之有年，台灣各大電商平台與品牌也少不了跟風，近年甚至從十月底便開始操作暖身慶，打出業績成長十倍成績單。RE-THINK 重新思考環境教育協會觀察衝動購物是問題根源，在雙十一檔期推出「緣滅雙十一物欲斷捨離」網頁，逆勢和業者搶流量、籲消費者勿過度消費。

據劍橋大學於2023年調查指出，消費者僅需0.3秒就能做出購買決策，較為複雜、具有 6至12 個選項的消費決策也僅需 6至18 秒就能完成。因此，環團 RE-THINK 重新思考推出「緣滅雙十一物欲斷捨離」網頁，鼓勵民眾進入靜心，如果有一時購物慾望，停留久一點來打消念頭，讓消費者有機會透過冷靜與反思，降低膨漲的消費慾望所帶來的環境負荷。

RE-THINK 重新思考創辦人黃之揚表示，很多行銷都建立在社會心理學上，也就是操控人的心理弱點。若需要時，盡可能地謹慎消費，就是好好做選擇，盡可能保存和維持，「緣滅雙十一」網頁目標在11月30日前募集11萬1111 人次，若成功累積停留時間達一百萬分鐘，將解鎖「功德迴向淨灘修行」活動，把積累善念化為淨灘實際行動，邀消費者共同從源頭減廢，淨化地球。

活動將於今天正式上線，盼11月30日前募集10萬人上網靜心，達標停留100萬分鐘，RE-THINK 將再加碼舉辦淨灘。